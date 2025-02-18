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2024年共187萬人領勞保老年年金 54％月領不到2萬元

2025/02/18 08:55

勞保局統計，2024年共187萬餘人請領老年年金，但54%月領不到2萬元（記者李靚慧攝）勞保局統計，2024年共187萬餘人請領老年年金，但54%月領不到2萬元（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕退休族每月可以領多少？根據最新公告老年年金請領統計，2024年共187萬餘人每月領取勞保老年年金，平均月領1萬9344元，較2023年的1萬8824多了520元；雖有8269人每月可領超過4萬元，但近54%、逾100萬人每月領不到2萬元，其中更有近18萬人，每月領不到1萬元。

勞保局最新公告勞保給付統計，2024年領取勞保老年年金的人數達187萬922人，平均請領年齡為61.42歲，若看年齡區間，60至64歲請領人數104.7萬人最多，約占56％，其次為55至59歲的 40.7萬餘人，約21.8%，二區間即高達77.8%。

勞工最關心的「退休後可領多少」？根據統計顯示，2024年「平均」每位勞工月領1萬9344元，但若分析請領區間，有超過百萬人、近53.7%月領不到2萬元，甚至其中有17萬8927人，每月領不到1萬元。

但另外的72萬8153人，每月可領2萬至3萬元；12萬9974人月領3萬至4萬元；月領4萬以上的8269人。

若以性別區分，男性月領仍高於女性，男性平均月領2萬683元，女性平均月領1萬8226元，差了2457元。

進一步分析投保年資，平均投保年資29.9年，最多數勞工的投保年資在30至34年，達50萬8705人；平均投保薪資3萬8022人，但投保薪資4萬元以上人數達106萬2610人為最大宗，佔總人數的56.8%。

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