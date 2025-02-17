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亞馬遜、蘋果訂單助攻 良維全年獲利挑戰新高

2025/02/17 21:04

法人看好良維營收規模逐月優於去年同期，首季合併毛利率有機會上看3成，全年每股盈餘不排除挑戰歷年新高。（良維提供）法人看好良維營收規模逐月優於去年同期，首季合併毛利率有機會上看3成，全年每股盈餘不排除挑戰歷年新高。（良維提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠良維（6290）受惠於市場競爭對手策略重心移轉，旗下消費性電子電源線貢獻大幅提升，除了亞馬遜（AWS）訂單量增，蘋果TV、Mac mini供應水位也進一步勝於以往，法人看好良維營收規模逐月優於去年同期，首季合併毛利率有機會上看3成，全年每股盈餘（EPS）不排除挑戰歷年新高。

良維旗下泰國新廠一期工程產線去年轉盈，二期工程將使當地產能提升3倍，成為美系終端客戶避開關稅的重要電源線供應基地，由於亞馬遜訂單的主要競爭對手目前全力鎖定AI伺服器內部用線，推升良維訂單能見度已完整覆蓋今年首季，且相關產品毛利率由於公司平均值，對於擴大獲利貢獻程度有加分作用。

此外，良維原先與競爭對手在蘋果TV以及Mac mini電源線的供應比重約為3:7，由於對手廠商現已停止承接蘋果相關訂單，良維產品滲透率因此顯著提升，每股盈餘規模可望隨著營收增長同步擴大，與此同時，從英國發跡、總部設於新加坡的高價小家電客戶訂單，更為良維後續營運提供重要助力。

法人表示，良維在訂單滿手的情況下，今年首季可望淡季不淡，並且明顯優於去年同期表現，上半年每股盈餘達到2024全年的8成水準，下半年電子產業旺季助攻之下，每股稅後純益有機會再達今年上半的8成，2025全年獲利可望挑戰超越2019年創下的6.35元紀錄，改寫歷史新猷。

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