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台灣資安大聯盟拜會鄭麗君 盼加速資安產業國際化

2025/02/17 21:03

台灣資安大聯盟代表團日前拜會行政院副院長鄭麗君（左8）。（聯盟提供）台灣資安大聯盟代表團日前拜會行政院副院長鄭麗君（左8）。（聯盟提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣資安大聯盟代表團日前拜會行政院副院長鄭麗君，並在立委林楚茵的協同下，向政府提出產業發展建言。為強化台灣資安產業競爭力，台灣資安大聯盟並宣布推動「資安產業行動計畫2.0」，目標打造台灣為亞太資安研發與創新樞紐。

行政院副院長鄭麗君表示，資安是國家安全與產業發展的關鍵，政府將持續優化政策環境，推動台灣成為亞太資安產業重鎮。她也認同台灣資安大聯盟提出的願景，並強調大聯盟的發展目標與國家資安戰略方向一致，政府將積極支持相關政策與產業資源的整合，確保台灣在國際市場的領導地位。

立委林楚茵則強調，數位經濟發展伴隨資安風險，國家必須強化資安政策。她承諾將在立法院推動相關法案與預算支持，協助產業建構更完善的資安發展環境，確保台灣資安企業在全球市場占有一席之地。

台灣資安大聯盟理事長涂睿珅表示，台灣資安產業技術實力雄厚，但要在全球市場立足，除了技術創新，更需政策支持與產業合作。聯盟將積極推動產業政策優化，推動資安企業國際化，強化台灣在全球供應鏈的戰略地位。

「資安產業行動計畫2.0」四大核心策略包含：

第一，推動新資安典範移轉：導入零信任 2.0架構、強化軟體供應鏈安全，培育 AI 資安技術，提升數位安全韌性。

第二：發展高質化專屬資安方案：聚焦半導體、軍工、太空、AI基礎設施等產業，推動產品資安融合，提升全球競爭力。

第三，擴大產業生態系多樣性：成立「台灣資安海外拓展專案工作組（TF）」，促成國際合作，加速資安產品出口。

第四，確保次世代資安競爭力：推動資安創新聚落，鼓勵創投基金投資資安新創，加強資安人才培育，確保台灣技術領先。

目前立法院預算審議進度面臨挑戰，台灣資安大聯盟呼籲，資安相關預算應被列為優先考量，避免因政治因素影響國家安全發展，並期待立法院能夠早日凝聚共識，讓真正對台灣有助益的預算順利通過。

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