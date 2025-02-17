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2025最佳經濟艙出爐！「這航空」奪冠 台灣航空皆無上榜

2025/02/17 18:00

澳洲旅遊雜誌《Escape》評選卡達航空在多個指標中表現優異，獲選為年度最佳經濟艙。（示意圖，法新社）澳洲旅遊雜誌《Escape》評選卡達航空在多個指標中表現優異，獲選為年度最佳經濟艙。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大多數遊客搭飛機出國，多半是選擇經濟艙，不同航空公司的經濟艙體驗也有著差異。澳洲旅遊雜誌根據幾個評選指標，公佈2025年最佳經濟艙的排名，其中卡達航空（Qatar Airways）在多個評選指標中表現優異，獲選為年度最佳經濟艙，而台灣的航空則無一上榜。

澳洲旅遊雜誌《Escape》從經濟艙座位間距、座位寬度、食物、飲料、機組人員、機上WiFi服務、洗手間及其他條件等多項目，給出綜合評價，公佈這份2025年最佳經濟艙榜單。

卡達航空在座椅舒適度、餐飲、機組人員服務、Wifi等多個指標中表現優異。（資料照，美聯社）卡達航空在座椅舒適度、餐飲、機組人員服務、Wifi等多個指標中表現優異。（資料照，美聯社）

在食物、機上WiFi服務、洗手間這3個項目，卡達航空都是表現最佳。食物方面，卡達航空提供三種主餐選擇和無限量小點心，與其他航空公司相比，它的份量也很足；在廁所與乘客的比例部分，如果想要為最少的乘客提供最多的廁所，卡達航空的A380客機平均每38位經濟艙乘客使用一間廁所，與阿聯酋航空、馬航、國泰航空等部分客機並列。

免費機上Wifi正成為航空公司提升乘客體驗的重要因素。卡達航空和夏威夷航空在多款機型上提供免費Wifi，阿聯酋航空與新加坡航空則向忠誠會員免費開放。此外，部分航空公司也會為乘客提供額外服務，如大韓航空的拖鞋、瑞士國際航空的瑞士巧克力，以及漢莎航空的「臥鋪排」，都提升了旅客在長途飛行中的舒適度。

機上飲品部分，法國航空與澳洲航空分別因提供香檳和澳洲葡萄酒入榜，新加坡航空則是擁有頂級空廚準備的精緻菜單榜上有名，墨西哥航空則供應龍舌蘭酒。

機組人員服務，是卡達航空唯一沒有名列前茅的評分指標。據Skytrax評比，新加坡航空2024年榮獲「最佳機組人員」稱號，全日空與印尼鷹航空則緊追在後。維珍澳洲航空更是在Airline Ratings的評選中，連續7年蟬聯「全球最佳機組人員」，展現優質服務的穩定性。

至於在座位間距表現，最佳的是大韓航空和全日空、日本航空、阿聯酋航空，最大約提供了高達86公分的腿部空間；座位寬度部分，以新加坡航空的48公分為最佳，卡達航空與國泰航空則是47公分。

綜合評比下來，卡達航空在座椅舒適度、餐飲、機組人員服務、Wifi等多個指標中表現優異，憑藉全方位的優質體驗被評為2025年度最佳經濟艙。

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