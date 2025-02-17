股匯雙漲 台幣連3紅收32.695元

台幣連3紅，收32.695元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電領軍下，台股週一開高走高，大漲逾300點；新台幣兌美元匯率也在美元回落、熱錢回流下，盤中勁揚近1角，最後收在32.695元、勁揚7.5分，匯價連3紅，成交量13.915億美元。

川普上週點名台積電搶走美國晶片生意，一度造成台積電ADR重挫並拖累台股大跌逾200點，市場傳言也滿天飛，外界都在關切台積電該如何接招，惟台積電ADR在上週五即出現止跌回升走勢，今日並成為大盤上攻主要推手。

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台股今日大漲352.72點，收在23505.33點，三大法人同步買超，合計買超328.09億元，其中，外資買超247.27億元。

外資買超幅度擴大，熱錢再度回流，也推升台幣持續走升，匯銀人士認為，由於川普關稅政策不是大轉彎就是高舉輕放，市場對於川普政策的反應逐漸有鈍化跡象，甚至出現所謂「川普疲勞」現象，加上美俄本週將首度進行談判，市場對於俄烏停火樂觀期待，若美元持續走弱、外資熱錢續流入，台幣下一步將有機會挑戰32.5元關卡。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.16%，主要亞幣中，日圓反彈0.57%，表現最強勁，台幣勁揚0.23%居次、新幣升值0.15%、人民幣升0.15%，僅韓元貶值0.16%，成為今日最弱亞幣。

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