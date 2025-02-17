0050分割案來了! 4/2-4/21日進行電子投票。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣50（0050）分割案來了，根據元大投信官網公告，預計於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

0050目前一張市價近20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，元大投信決議將0050進行分割，觀察0050今日收盤上漲2.95元、以196.95元作收、漲幅約1.52%，成交量為1.1萬張。

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元大投信表示，針對0050分割議案，投資人於4月1日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；也可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），惟須留意電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止，郵寄投票至4月21日下午16:30止，投票後4月24日以書面方式召開受益人會議。

至於分割議案是否通過，元大投信指出，須經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2 以上同意。若通過0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上的最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

以持有一張單位淨值為200元的0050為例，分割前總資產價值為20萬元，若以5倍進行分割，持有的張數將變成5張，單位淨值則變成40元，總資產價值依然為20萬元，分割不影響投資人持有的總資產價值。

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