台積電被逼婚 郭明錤：川普有弦外之音

美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，揚言修改「晶片法案」補助條件，壓迫台灣半導體產業，也對台積電（2330）步步進逼。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普點名台灣搶走美國的晶片生意，揚言修改「晶片法案」補助條件，壓迫台灣半導體產業，也對台積電（2330）步步進逼。對此，知名分析師郭明錤表示看法，認為川普公開喊話是為談判佈局，需看懂弦外之音，並認為談判關鍵應聚焦川普的目標和台積電的底限。

綜合媒體報導，美國總統川普近日公開表示，計畫對台灣半導體出口課徵更高關稅，並認為台灣人搶走美國人工作。

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對此，郭明錤週日（16日）出具報告表示看法，稱川普公開喊話是為談判佈局，投資人需看懂弦外之音。郭明錤認為，川普真正想傳遞的是美國先進製程製造落後台灣的嚴重性，並急於解決。

此外，郭明錤也要投資人不需糾結川普發言字面意思，並舉關稅為例，台積電每年出口美國晶片的金額低於其單月營收，且能將關稅成本轉嫁給客戶，故可忽視關稅影響。但郭明錤也補充表示，這不代表台積電能用「接受關稅」的方式來回應川普發言，因為川普仍有諸多手段能逼台積電上談判桌。

郭明錤還認為，談判關鍵應聚焦川普的目標和台積電的底限。郭明錤指出，川普的目標是在任期內強化美國的先進製程製造能力，盡快看到成果，而台積電的底限是確保製造know-how與研發活動留在台灣，雙方須在「美國本土製造」與「台灣技術根留」的落差之間找到共識。

郭明錤也針對川普目標的4種情境分析，分別如下。

情境一：先進製程晶片在美國本土製造

•台積電已在亞利桑那州（AZ廠）投資設廠，但川普顯然不滿意現況，因而有近期的強硬發言。

情境二：美國本土擁有更完整的先進製程晶片供應鏈

•若台積電在AZ廠加碼投資先進封裝，能在最短時間內見到成效，同時擴大美國政府與客戶利益。

•若台積電與美國政府取得共識並決定近期加碼投資，此情境發生機率最高。

情境三：先進製程晶片在美國本土製造，但美政府或企業擁有更高參與度

•方案A：讓美國政府或企業入股台積電AZ廠（甚至更名ASMC都是選項），但此方案無顯著附加價值，川普可能不滿意。

•方案B：台積電主導英特爾（Intel）晶圓代工 （透過入股或合資等），但需整合英特爾的專利、設備、技術與供應鏈，並說服客戶下單給英特爾工廠，過程曠日費時。此外，讓台積電主導英特爾晶圓代工業務，可能非川普所樂見。

•目前市場傳聞最多的是方案B，但因非常複雜，即便會發生，短期內難見到定論。

情境四：技轉－製造know-how與研發活動在美國落地

•台積電在美國、日本、德國的海外廠主要負責產線運作與維護，研發活動與製造know-how （產線與設備參數） 留在台灣。

•若美國要求台積電技轉，將嚴重損及該公司與股東利益，台積電極可能拒絕此不合理要求並讓談判無法進行，故此情境發生機率很低。

另外，郭明錤也以投資角度來分析台積電、上游供應商、英特爾與三星（Samsung）晶圓代工後市，分析如下。

•台積電：

近期談判的不確定性拖累股價表現，但只要台積電保有領先優勢 （代表可將成本轉嫁給客戶） 且不技轉，則長期投資價值無虞。

•台積電上游供應商：

若台積電在美國擴大資本支出，則上游供應商的設備與材料需求增加，市場對此投資機會會更關注。

•英特爾：

不管透過何種組織形式，讓台積電主導並協助英特爾晶圓代工事業都需要考慮到許多層面，此時追高Intel股價可能面臨此方案短期內難有定論的潛在風險。

•三星：

如三星無法改善先進製程品質與良率，台積電與美方的加深合作恐使其更難拿到高階訂單。

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