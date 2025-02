5台廠小心了？他爆輝達有「2疑慮」 GB300恐不用「超級電容」

輝達近期積極布局新世代GB300伺服器。(路透資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕輝達(NVIDIA)近期積極布局新世代GB300伺服器,並傳出將以備援電池模組(BBU)及超級電容列為標準配備,但專家最新爆料,輝達GB300 NVL72機種恐因技術與量產顧慮,不會採用超級電容,台灣5家相關供應鏈廠商恐受到影響。

外界正關注輝達GB200供貨量問題,而新世代GB300伺服器也備受矚目,傳出超級電容有機會成為標配,目標在第3季問市。

先前包括日電貿(3090)、九豪(6127)、華容(5328)、凱美(2375)、立隆電(2472)等概念股,股價因題材關係應聲上漲。

不過,天風國際證券分析師郭明錤在X平台發文表示,據供應鏈調查結果,輝達在近期的GB300 NVL72機櫃設計中,因技術與量產顧慮,已移除超級電容托盤。

他強調,目前輝達尚未提出明確的替代方案,此變動可能影響市場對超級電容供應商日本武藏未來AI伺服器事業的展望。

