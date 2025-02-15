世界先進將正式任漢磊二席董事。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕漢民集團旗下的漢磊（3707）昨（15）公告世界先進（5347）以維善投資的二席法人董事代表辭任，這是否代表漢磊與世界先進合作關係生變？漢磊表示，合作關係不變，主要是為了正式以世界先進正式擔任二席董事的提名人選進行準備，預計今年股東會補選二席世界先進法人董事代表。

世界先進去年斥資24.8億元，認購漢磊私募普通股5000萬股，取得13%股權，雙方計畫攜手在化合物半導體碳化矽（SiC）8吋晶圓的技術研發與生產製造，相關技術初期由漢磊轉移，預計2026年下半年開始量產。

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去年9月時，漢磊讓出二席法人董事代表，世界先進暫時以漢民旗下維善投資法人代表人擔任漢磊董事，分別是世界先進處長邱建維、吳育慶出任漢磊法人董事；漢磊昨公告邱建維、吳育慶二席法人董事辭任，辭任生效日為今年6月10日。

漢磊表示，二席法人董事辭任是為了要以世界先進之名，正式擔任漢磊二席董事提名人選進行準備。預計今年股東會中，將補選二席世界先進法人董事代表。

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