打壓4年翻身了？傳馬雲下週有望見到習近平

傳出馬雲獲邀出席一場提振民營企業信心的研討會，有望見到習近平。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿里巴巴創辦人馬雲2020年10月底在第二屆外灘金融峰會發表主題演講，批評中國金融當鋪思想嚴重，惹怒習近平，北京當局重拳揮向阿里巴巴，旗下螞蟻集團IPO被喊卡，馬雲也淡出公眾視野。傳出馬雲及DeepSeek創辦人梁文鋒等人，獲邀出席一場提振民營企業信心的研討會，下週有望見到習近平。

綜合《路透》及《彭博》報導，中國國家主席習近平計劃下週一（1/17）召開一場提振私營企業信心的研討會，馬雲、DeepSeek 創辦人梁文峰、騰訊執行長馬化騰、小米執行長雷軍等人都會出席，華為也有高管與會。

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報導指出，習近平很少主持有關私營部門的座談會，這次活動凸顯中國公司面臨許多挑戰，包括國內經濟成長放緩及美中緊張局勢升級等。

兩位消息人士稱，許多企業家將來自科技領域，在中美科技戰愈演愈烈的情況下，習近平預計將鼓勵他們在國內外拓展業務。

外媒比較關注的是馬雲受邀出席這場研討會，這位曾經備受矚目的企業家在其金融科技公司螞蟻金服的 IPO ，於 2020 年被北京當局喊停後，馬雲的商業帝國和更廣泛的科技業成為監管部門打擊對象，他淡出公眾視線的那段時間象徵著中國民營經濟逆轉。

近年來，習近平強調中國要實現共同富裕，民營企業不僅要「富而有愛」，還要「愛國」，與員工更加公平分享企業成長的成果。目前仍不清楚北京當局在多大程度上改變對私部門的立場。

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