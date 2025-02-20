LTN經濟通》台日汽車業三角戀 鴻海想扶正？

去年Honda和Nissan宣布安排合併談判，傳出鴻海也有意願收購Nissan。（路透、歐新社資料照，本報合成）

本田、日產合併破局 鴻海接棒

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年末，日本汽車大廠本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）拋出震撼彈，雙方正安排合併談判，之後甚至可能會將三菱（Mitsubishi）加入這樁併購案，消息傳出後，又有日媒報導，台灣的鴻海（2317）也有意收購Nissan。

這場談判合併消息傳出後，業界對於這樁併購案的看法兩極，而根據2月13最新消息，Honda、Nissan雙雙在董事會通過，終止雙方的事業整合談判。

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Honda、Nissan發表共同聲明表示，終止討論雙方事業整合的可能性，是為了「在走向電動化而日趨波動的市場環境下，要加快決策速度，以及管理措施的執行」。

這樁併購談判的終止，也意味著Honda對Nissan的獨家談判關係也終止，今後Nissan要跟誰談合作都可以，有關於鴻海是否真的會趁虛而入的討論，再次浮上檯面。

日媒報導，台灣的鴻海（2317）有意收購Nissan。（法新社資料照）

當年鴻夏戀 鴻海面臨日本民族情結

日本媒體《Diamond Online》報導指出，獲悉鴻海有意收購日產汽車，鴻海在2025年春季向瑞穗銀行表達收購Nissan意願。

未具名的人士指出，鴻海對Pathfinders、Sentra和GT-R的製造商感興趣，而不僅僅是這家日產的工廠和設備。

假設這樁併購交易是傳聞真的，鴻海真的吃得下Nissan嗎？對鴻海來說，收購1家日本公司並不是史無前例，2016年鴻海正式收購電子產品製造商夏普（SHARP）公司3分之2的股份。

鴻海與夏普的收購案可以從2012年開始追起，2012年至2016年，4年時間，「鴻夏戀」並不是台灣人認為商業問題這麼簡單，補不完的虧損黑洞、日本人難以妥協的技術驕傲，日本的民族情結，使夏普的收購參雜了更多商業之外的考量。

現在又傳出鴻海恐談判收購Nissan，先不論鴻海的財力是否能夠吞下，光是這次主角同樣是鴻海、日本企業，用與「鴻夏戀」相同的角度來看，這樁交易似乎不太樂觀。

日產汽車（Nissan）是百年企業。（彭博資料照）

汽車業是日本命脈 難容外人插手？

日本新聞媒體分析，汽車產業對日本製造業或日本經濟都是重中之重，汽車產業攸關了550多萬人生計，而Nissan又是百年企業，配合的上下游供應鏈更是族繁不及備載。

與Nissan有生意往來的某汽車相關企業，就向日本電視台記者表示，汽車產業是日本的至寶，要是和外資合作技術外流，實在很恐怖。

若鴻海成為Nissan大股東，不僅將影響Nissan管理決策，鴻海供應鏈也勢必會融入Nissan，這違背了日本政府「維持國內產業競爭力」的長期政策。

日本傳統汽車業的供應鏈多是垂直分工，而鴻海希望進入的電動車供應鏈是水平分工，鴻海若真的入主，Nissan企業文化及經營策略將被改變，這點日本政府不可能接受。

對汽車業來說，智慧財產與數據的管理特別重要，這些科技又與AI、通信及半導體都密切相關，而文章直指，鴻海與中國供應鏈有密切關係，出於對中國風險的憂慮，日本政府自然會嚴格檢視鴻海對於日產的任何投資方案。

對汽車業來說，智慧財產與數據的管理特別重要。（彭博資料照）

鴻海已接觸雷諾

而還有重要的1點，美國的意向也可能左右日本政府態度，因為在美日聯盟關係下，日本汽車產業不只有經濟上的角色，也有安全上的角色。

根據14日消息，Nissan表示，尚未與鴻海談過，但內田誠（Makoto Uchida）表示：「今後，關於來自各方的提案、願意積極進行討論」。顯示出日產願意敞開大門、尋求合作的意願。

而在幾天前，鴻海董事長劉揚偉才表示：「鴻海並非要進行併購、合作才是目的」。劉揚偉並承認已接觸Nissan大股東雷諾。這是劉揚偉首度在公開場合透露考慮和Nissan合作以及和雷諾接觸。

目前Nissan、Honda談合併破局，加上劉揚偉受訪透露，鴻海並非要進行併購、合作才是目的，之後是否會有其他車廠或企業接觸、Nissan方面又會有什麼動作，或者是Honda是否再重啟談判，整個汽車業會發生什麼，都值得關注。

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