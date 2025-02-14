外商大落跑！日商對中投資暴跌6成

日商對中投資大幅縮減。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，外加實施反間諜法及地緣政治緊張局勢升溫，導致外資大舉撤中。根據日本財務省統計，2024年日本對中投資額為4931億日圓（約台幣1035億），比10年前暴跌60％。

《南華早報》14日報導，北京視日本為主要外國投資來源國，如今中國經濟放緩，加上房地產業長期低迷，導致外國資本流失，外加北京對民營企業的監管升級，投資者信心減弱。

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與此同時，隨著美中關係惡化，美國盟友-日本開始重新檢視與中國日益緊張的關係，過去10年，日本對中投資大幅下滑。

根據日本財務省的數據，2024年日本對中投資額為4931億日圓，與前一年大約持平，比10年前則大跌60％。

北京智庫安邦諮詢分析師趙志江（音譯，Zhao Zhijiang）表示，中國汽車和家電產業崛起，也是日本對中投資下滑的因素。他說，無論在車輛還是零件方面，中國汽車製造商都已趕上日本同行，在某些情況下甚至超過日商，迫使一些日本企業撤出或減少投資。

報導指出，在巔峰時期，日本汽車佔中國汽車市場的3分之1。如今，日本中型車在中國市佔率還不到2成。趙志江稱，面對市場激烈競爭，正促使一些日本企業重新評估是否繼續留在中國，對許多企業來說，東南亞及美國似乎是一個更有吸引力的選擇。

統計也顯示，日本逐漸聚焦美國市場，過去10年來，流入美國的資本增加一倍以上。2024年，日本對美投資衝上10年來最高水平，達11.7兆日圓（約台幣2.45兆），佔日本海外投資總額近40%。

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