中國經濟難翻身！3億人瘋買彩券做發財夢 去年銷售破紀錄

去年中國的彩券銷售額達6234.86億元人民幣，創下歷史新高。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國經濟低迷，失業率居高不下，不少人將買彩券視為一夜致富的翻身機會，最新統計顯示，去年中國的彩券銷售額達6234.86億元人民幣（下同，約新台幣2.81兆元），創下歷史新高，若以學界預估有3億人購買彩券計算，等於平均每人花2000多元（新台幣9000元）在做發財夢。

《美國之音》報導， 中國財政部最新統計顯示，去年中國彩券銷售總額達6234.86億元，較2023年增加7.6%，創下1984年開始發行彩券以來新高；其中，體育彩券銷售收入佔比達66%，共銷售4155.30億元（新台幣1.87兆元），年增7.9%，而福利彩券銷售2079.56億元（新台幣9364.7億元），年增7%。

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若以地區區分，除湖北省外，中國其他省份的彩券銷售量均走升，尤以浙江、湖南、廣東和安徽居首。

對於中國經濟低迷與彩券銷售火熱的鮮明反差，長期關注中國社會的X平台博主Ignatius Lee受訪表示，當人們對未來缺乏信心時，更容易傾向冒險與賭博，也更可能嘗試一切依靠運氣的事。

因此，Ignatius Lee預測，如果中國經濟持續下滑，不僅彩券業會火熱，賭博業也會火熱（包括一般賭博和體育類賭博），甚至一般犯罪率也會上升，因為看不到希望，鋌而走險的人越來越多。

中國金融學者賀江兵則說，在經濟下滑之下，人們的彩券投注額照理應是縮減，但隨著失業、爛尾樓主、甚至投入彩票研究行業的人口增加了，中國彩民的基數擴大了，這恐是彩票熱賣背後的原因，因為彩票已是這群人翻身的寄託。

賀江兵指出：「還不起房貸、創業又失敗，想用這個以小博大的錢，來把房貸給還了、把以前借的那些錢給還了，這些人（彩民）是大大地增加。」換句話說，中國現在的彩民人口可能比學界保守預估的3億人還要高。

不過，賀江兵表示，他已戒買彩票，因為這幾年彩票發行機構的高官屢傳貪腐，讓他學乖，他也勸窮人別買彩票，以免給貪官送錢。

一位曾在中國金融體系工作的人士也透露，除高官貪腐外，中國彩券大獎池確有暗中造假情事，金流監督也不力，都讓彩券難脫「割窮人韭菜」、「幫貪官洗錢」的污名。

目前居住在美國紐約的X平台博主「推特羅翔」就堅信，彩勸就是中共用來收割中國彩民的一個作弊工具，除彩勸屢傳中獎潛規則事件外，大獎也常不公開領獎人身份或有內部人領獎之嫌。

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