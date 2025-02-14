川普點名台灣晶片 賴清德提「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」

賴清德出席國安高層會議會後記者會。（記者羅沛德攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普於台灣時間今天凌晨公布課徵對等關稅的藍圖，再度提及台灣。為強化台美貿易關係，總統賴清德上午召開國安高層會議，會後並親自主持記者會說明相關裁示。總統說，將全面盤點台美貿易合作的機會，未來將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。

針對川普對半導體產業的發言，賴清德強調，台灣要沉著因應，「謀定而後動」，創造多贏局面，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，雙方的經濟合作上，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴，也是美商在全球半導體產業最重要的合作夥伴。過去幾年，台灣對美國的直接及間接投資更是大幅提升，截至2024年，就超過1千億美元，創造近40萬的工作機會，2023年及2024年，台灣對美國的投資，皆占台灣整體對外投資比重4成以上，遠超過台灣對中國的投資。其實，2023及2024年，台灣對中國投資占比，分別降至百分之11及百分之8，美國已經是台灣最大的投資對象。

他強調，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。同時，我們也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。

針對半導體產業發展，總統表示，台灣作為全球最具實力的半導體大國，我們有能力，也有意願來應對新的情勢。面對川普總統對於我國半導體產業的關切，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。

他指出，除了注意協助業者因應情勢的挑戰，我們更將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，我們願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

總統強調，面對川普政府各項新政策，我們將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。

在回答記者提問如何看待川普對台灣半導體產業的發言時，賴清德認為，半導體產業是生態系，也是全球分工，相關國家各有其擅長。針對川普對半導體產業中製造部分的關切，台灣會與產業溝通討論，擬定好的策略與方案，持續與美國進一步溝通，這是目前台灣應要做的事情。他強調，台灣要沉著因應，與業界好好溝通，「謀定而後動」，希望創造多贏局面，不僅可以確保美國的利益，台灣產業界有進一步發展空間，這也是為何他要提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法