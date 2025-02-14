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台灣卓越無人機聯盟前進德國無人機展 漢翔：瞄準歐洲商機

2025/02/14 11:57

德國無人機展台灣館展位。（漢翔提供）德國無人機展台灣館展位。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕德國2025 XPONENTIAL Europe無人機展將在2月18日登場，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔公司董事長胡開宏將率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會參展，胡開宏表示，本次展會除了展示台灣廠商的最新技術與產品，也將進一步深化與歐美業者的合作，爭取更多國際訂單，拓展政府對政府（G2G）與企業對企業（B2B）的合作機會。

胡開宏指出，德國XPONENTIAL Europe展覽是台灣卓越無人機海外商機聯盟2025年國際拓展計畫的第一站，後續也將帶領業者參與美國、日本無人機展及其他國際重要展會，積極爭取全球市場契機，期許所有參展廠商把握此次機會，向世界展現台灣無人機的高品質、高技術、高競爭力，讓台灣成為全球無人機產業供應鏈的重要夥伴。

胡開宏說，本次參展，台灣代表團將聚焦於長航時無人機、反無人機系統、通訊模組、飛控晶片及光學酬載等關鍵技術領域，透過與國際夥伴的技術交流與供應鏈對接，進一步鞏固台灣在全球無人機市場的戰略地位。

德國XPONENTIAL Europe展覽今年預計吸引來自全球超過500家企業與上萬名專業人士參與，TEAM TAIWAN無人機團隊則共25家、83位代表參加，據指出，台灣館開幕時，多位重量級貴賓蒞臨現場，包括歐洲無人機協會（UAV DACH）理事長Dr. Gerald Wissel、杜塞道夫展場執行長Mr. Malte Seifert以及北萊茵邦經濟廳歐洲、法律與對外貿易司司長Dr. Tobias Traupel及駐德國代表處謝志偉大使。

XPONENTIAL無人機展，是全球最具權威與影響力的無人機與自動化系統展會，往年都在美國舉辦，今年首度移師歐洲，聚焦最新無人機技術、智慧應用與供應鏈合作，全球商機就在此處匯集。

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