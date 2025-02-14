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緬甸詐騙園區「洗白」標語都在騙？BBC記者直擊當地揭「暗黑內幕」

2025/02/14 12:06

近來頻傳民眾遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞。示意圖。（法新社資料照）近來頻傳民眾遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞。示意圖。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來頻傳民眾遭拐騙到緬甸詐騙園區的新聞，BBC記者日前前往緬甸「詐騙之城」Shwe Kokko揭密，8年前還是全世界最窮的角落之一的克倫邦（Karen），雖到處皆可看到宣稱「不允許強迫勞動」標語，但細看卻有諸多詭異之處，並找了脫離Shwe Kokko的詐騙女郎吐露實況。

《BBC》報導，8年前克倫邦什麼都沒有，只有樹木、幾棟水泥建築和長期的內戰，如今這座城市的進步，被指控是建立在騙局之上，是利潤豐厚卻又致命的詐欺、洗錢和人口販賣重鎮。據悉，該城市背後的主導者是「亞太國際控股集團」（Yatai International Holdings Group）董事長余智江，目前被關在泰國曼谷的監獄中，等著被引渡到中國。

BBC記者駐東南亞記者赫德（Jonathan Head）日前獲得「亞太集團」之邀，到訪這座世人眼中的「詐騙之城」參觀採訪。

報導指出，Shwe Kokko看起來就像是中國的某1座城市，建築物上的標誌都是用漢字書寫的，中國製造的工程車輛不斷往返建築工地。

文章也披露，當談到當地居民與商家企業，亞太集團含糊其辭毫無細節，例如「別墅租戶是許多國家的有錢人」，「企業很多，像是飯店、賭場」。在地人私下告訴BBC，詐騙犯罪仍舊存在。

亞太集團雖稱，Shwe Kokko已不再有詐騙事件，並在在Shwe Kokko當地豎起了巨幅廣告牌，用中文、緬甸語和英語宣稱「不允許強迫勞動」，但當地人卻告訴BBC，詐騙活動仍在持續。

10年前，中國在柬埔寨沿海地區瘋狂投資，隨後，又轉移到中緬邊境無法無天的荒涼地區，如今這些詐騙活動已擴展到泰緬邊境，現今這個詐騙行為已發展成，價值數十億美元的產業，詐騙集團讓數千名來自中國、東南亞、非洲和印度等民眾，被關在有高牆的庭院裡，騙取世界各地人們的積蓄，這之中有些人自願在那裡工作，但其他人則被綁架並被迫工作。

赫德報導指出，在當地無法自由走訪，且要求參觀新建大樓均未獲准，團隊只能拍攝建築施工過程和建築物外觀，民兵組織派出警衛全程「護送」。

採訪團隊更發現，當地有許多裝設霓虹燈招牌的亮眼高樓，大樓窗戶內側均安裝柵欄，十分可疑。

1名曾在詐騙公司上班的年輕女子接受採訪說：「Shwe Kokko人人都知道裡面是怎麼回事。」、「都是謊話。他們不可能不曉得，整座城鎮，所有高樓裡面，做的都是詐騙。根本沒人去那裡遊玩，亞太不可能不知情。」

有些詐騙受害者向BBC發送電郵求助；救援組織認為受困者仍有好幾千人。幾乎所有求助者的位置都在Shwe Kokko以南的邊境，均為規模較小的園區。

亞太強調旗下園區與那些狀況較差地點不同，那些只是在林地搭建的簡陋棚子，現在所有「壞事」發生地點都發生那一帶，例如苗瓦迪（Myawaddy）、KK園區（KK Park）、東美集團（Dongmei）。

研究Shwe Kokko詐騙業多年的美國和平研究所人員的托爾（Jason Tower）認為，亞太集團以「Shwe Kokko是安全城市」說詞為遮掩策略，亞太可能已開始把詐騙產業最惡名昭彰的部分轉移到其他地帶，例如酷刑。托爾認為此計無效，因為合法企業不會進Shwe Kokko，「這裡毫無吸引力，就是個詐騙經濟體」。

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