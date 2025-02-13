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富邦投信新推出市值型ETF 009802不含台積電

2025/02/13 21:28

富邦投信新推出「富邦旗艦50（009802） ETF」。（圖由富邦投信提供）富邦投信新推出「富邦旗艦50（009802） ETF」。（圖由富邦投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦投信新推出「富邦旗艦50（009802） ETF」，將於2月24日至26日展開募集繳款，2月14日起於官網開放預約申購。

009802成分股中沒有台積電，富邦投信投資策略師徐翊達解釋，去年8月台積電跌到800元，還差點跌停鎖死，反彈上來也在900元盤整，8月的20個交易日，台積電並非強勢股，所以並未入選成分股。

徐翊達指出，在台積電與FANG的AI夢持續下，儘管短線估值偏高，但有具體獲利成長支撐下，大盤漲幅有限但也很難跌下去，從基本面來看，今年將是區間波動為主的行情，具體而言可從3方面來觀察。

首先需要觀察的是，在川普關稅2.0的影響下，市場波動加劇，但短線來說，關稅導致的下跌都是買點，因為那是川普的手段不是目的。具體參考2018到2019年的大幅震盪歷史。

其次，在3月影響最大的事件其實是FOMC會議，如果過於鷹派可能導致盤勢再度動盪。目前預期保持利率不變，並釋放6月降息的風向球。

最後，是Nvidia的GTC大會。徐翊達認為應該會繼續吹捧AI與機器人應用，主要看點在於新晶片的效能與推出時間。長期GPU需求不是問題，但短期季度之間的訂單變化，預期會導致股價短期20%以上的波動。舉例來說，因為要採購更新的晶片而降低當下AI伺服器的需求。

徐翊達表示，上述事件可能造成短期波動加劇，今年的行情有很大的機率進入多頭整理的格局，因此與其在各種消息的影響下殺進殺出，他更推薦使用動能策略來降低選股與擇時的困難。

所謂動能策略，就是利用強勢股股價在上漲一段時間之後，會有繼續延續上漲的特性，每年在固定時間點進行測算與換股的策略。

以009802來說，其追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

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