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資安業者：DeepSeek有「越獄」漏洞 可輕易生成有害內容

2025/02/13 15:17

美國資安業者Palo Alto Networks發佈的最新研究顯示，來自中國的大型語言模型（LLM）DeepSeek，存在明顯的「越獄」漏洞，可以輕易生成有害內容。（路透資料照）美國資安業者Palo Alto Networks發佈的最新研究顯示，來自中國的大型語言模型（LLM）DeepSeek，存在明顯的「越獄」漏洞，可以輕易生成有害內容。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國資安業者Palo Alto Networks發佈的最新研究顯示，來自中國的大型語言模型（LLM）DeepSeek，存在明顯的「越獄」漏洞，可以輕易生成有害內容，即使使用者並不具備專業知識或技能，並示警駭客攻擊手法可能越發先進，開始構建「AI攻擊代理」。

LLM公司為了合法提供服務，通常都會禁止AI生成具有爭議或禁忌的內容，例如當用戶詢問「如何製造炸彈」，ChatGPT會表示自己無法回答。而「越獄（Jailbreaking）」是指透過一些手段，引導AI突破內建的安全機制，產出有害內容。

Palo Alto Networks的研究人員已經識別出3種有效的方法，可以破壞DeepSeek的安全機制：

1. Deceptive Delight：這是一種直接的多回合越獄技術，適用於大型語言模型（LLMs）。它透過將不安全的話題與無害的內容混合在正面敘事中，來繞過安全措施。攻擊者首先要求LLM創建一個將這些話題聯繫在一起的故事，然後請求對每個元素進行詳述，這通常會觸發不安全內容的生成，即使是討論無害的元素。若加上針對不安全話題的第3個提示，則可進一步放大危險的結果。

2. The Bad Likert Judge：這種越獄技術透過讓LLM評估回應的危害性，並使用李克特量表（Likert scale）來衡量對某一陳述的同意或反對程度，來操縱LLM。接著，LLM被提示生成與這些評分一致的範例，其中評分最高的範例很可能包含所需的有害內容。

3. Crescendo：這是一種簡單卻非常有效的越獄技術，利用LLM自身的知識，透過逐步提供相關內容來引導對話，巧妙地將話題引向禁止的領域，直到模型的安全機制被有效繞過。這種逐步升級的方法通常在5次互動以內完成，使得Crescendo越獄非常有效，並且難以被傳統的越獄反制措施偵測到。

研究顯示，這些越獄技術可以提取明確的指導，供一系列惡意活動使用，包括資料竊取工具、鍵盤側錄器的創建，甚至是製作引爆裝置的指導。這些能力不僅凸顯了此類攻擊所帶來的實際資安風險，還強調了員工在業務流程中依賴未授權第三方LLM所帶來的危險。

這些研究顯示LLM是可以被操控的，Palo Alto Networks提醒，企業在將開源 LLM 應用於業務流程時，必須考慮這些漏洞、必須假設LLM的防護機制是可以被突破的，因此必須在組織層級建立防護措施。

Palo Alto Networks強調，隨著企業將這些模型應用於工作流程，我們必須假設威脅行為者也在做同樣的事，目標是加速網路攻擊的速度、規模與複雜度。國家級威脅行為者已經開始利用OpenAI和Gemini發動攻擊、改善釣魚詐騙誘餌，甚至編寫惡意程式。隨著這些威脅者精進AI和LLM的使用，攻擊者的能力將愈加先進，甚至開始構建「AI攻擊代理」。

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