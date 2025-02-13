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友達去年Q4轉虧為盈 彭双浪：今年展望樂觀

2025/02/13 14:53

友達去年Q4轉虧為盈。（記者陳梅英攝）友達去年Q4轉虧為盈。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）去年第四季順利轉虧為盈。友達今日公布去年第四季財報，雖然營收較第三季下滑，因賣廠收益入帳，每股稅後盈餘0.21元，惟全年每股稅後虧損0.4元。

友達今日召開法人說明會，友達董事長彭双浪表示，雖然還是有關稅、地緣政治等諸多變數，且第一季為傳統淡季，但因中國以舊換新與能源補貼政策持續，帶動大尺寸電視熱銷，一年長大一寸將消耗一座8.5代線，在IT面板廠有Win 10結束、AIPC、疫後換機潮三大利多，友達對今年展望樂觀，期待今年走勢可逐季往上。

友達去年第四季營收686.9億元，較2024年第三季減少11.6%，與2023年第四季相比增加8.4%。2024年第四季歸屬母公司業主之淨利為新台幣16.2億元，每股盈餘為0.21元。合計2024年全年合併營業額2802.5億元，較2023年增加13%。全年歸屬於母公司業主之淨損為新台幣30.6億元，每股淨損0.4元。

回顧2024年，友達表示，全年營收為新台幣2802.5億元，年增13%，除了從4月起併入BHTC營收外，友達本身的Display顯示科技及Mobility Solution智慧移動業務也持續成長。

Vertical Solution垂直場域方面，以顯示技術為核心的解決方案營收持續成長，惟受能源事業衰退影響，營收較2023年下滑。獲利方面，第四季因處分廠房之業外利益，單季獲利轉虧為盈。

全年毛利率與EBITDA獲利率相較前一年度有顯著回升，歸屬母公司淨損縮小為新台幣30.6億元，也有所改善。整體財務結構穩健，第四季存貨天數49天，淨負債比31.2%，維持在健康的水位。

展望2025年，Display顯示科技產業供需維持健康，Mobility Solution智慧移動訂單能見度高，Vertical Solution解決方案業務持續成長。

友達指出，全球經濟環境仍有通膨、戰爭、及關稅等不確定性，但公司持續轉型，以三個營運支柱的經營架構，持續深耕雙軸轉型策略。中長期來說，公司聚焦於Mobility Solution及Vertical Solution兩大支柱的成長，並逐步提高營收比重，以達到擺脫面板景氣循環的目的，追求長期獲利的穩定與持續改善。

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