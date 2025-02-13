北京健保搶錢 ? 中藥做成顆粒價格倍增 「肉桂」價差達44倍

近期北京將200種中藥納入醫保，原料製成顆粒後價格大幅飆升。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中國西藥的集中採購「跌破成本價」、創歷史新低，反觀最新出爐的中藥健保價，中藥原料做成顆粒後，多項藥品價格直線暴增，最高價差達44倍，引發中國媒體和網民熱議，直言北京健保開始搶錢了嗎？

中媒報導，北京市醫保局近期新增200種中藥配方顆粒納入醫保目錄，當中醫保報銷單價最高的是「炒酸棗仁顆粒」每公克單價約6.3元人民幣（以下皆同，約新台幣28.26元），但市場購買炒過的酸棗仁，每克約5到10元之間（約新台幣22.44至44.88元）

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白芷、也就是滷肉時用的香料配方，電商價格每500公克大約20元（約新台幣89.7元），但做成顆粒後，健保報銷每500公克價格280元（約新台幣1256元），價差高達14倍。

做菜和煮甜品用的百合，乾燥百合的電商賣價每500公克約67元（約新台幣300.5元），做成配方顆粒後，醫保報銷價格每500公克500元（約新台幣2242.8元），價差高達7.4倍。

去核切片的紅棗干，電商售價每500公克約13元（約新台幣58.31元），做成配方顆粒後，醫保報銷價格每500公克約100元人民幣（約新台幣448.56元），價差逾7.6倍。

許多人感冒時會喝的葛根粉，在同仁堂售價每500公克約38元（約新台幣170.45元）還包郵寄，但做成配方顆粒後，醫保報銷價格為每500公克為184元（約新台幣838.8元），價差達4.8倍。

肉桂常用於燉肉或甜品，也是常見香料，市場每500公克不到15元（約新台幣67.29元），做成顆粒後，醫保報銷價格每500公克660元（約新台幣2960.7元），價差高達44倍。

至於無核山楂片，市場買每500公克13.5元（約新台幣60.56元），做成顆粒後，醫保買單每500公克120元（約新台幣538.3元），價差達8.8倍。

中媒指出，部分讀者誤會生產中藥顆粒是高科技、高標準的事情，實際上製做中藥顆粒和生產現代醫學藥品，完全是兩碼事。

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