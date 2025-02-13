焦點股》力積電：法說會今登場 價量俱揚

力積電下午將召開法說會，股價價量俱揚（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今天下午將召開法說會，儘管今年成熟製程仍是辛苦的一年，但因巳走過低谷期，市場預期公司可望釋出好消息，帶動股價翻紅且勁揚。

力積電今以17.45元開盤，盤中最高18.7元，較昨收盤價17.2元上漲1.5元，漲幅8.7％，截至12點25分，成交量6.58萬張，價量俱揚。

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力積電去年營收447.25億元，年增1.6%，前三季累計稅後虧損52.76億元，每股稅後虧損1.27元，全年也恐虧損，為台系四家晶圓代工大廠，唯一虧損的一家。今年1月營收36.57億元，月增4.45%、年增2.43%。

力積電除了邏輯代工、記憶體代工之外，也規劃將3D AI Foundry與FAB IP納為新營運主軸，是否能顯著貢獻營運並挹注獲利，應該還需要一段時間發展。

標普全球（S&P Global）昨公布全球評比標準，產業中排名前15%的企業才能列入永續年鑑，台灣共有70家企業入選，較2024年增加17家，其中全球ESG表現最好19家半導體，台灣公司就占了一半之多，力積電也入榜。

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