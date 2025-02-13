晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》力積電：法說會今登場 價量俱揚

2025/02/13 13:00

力積電下午將召開法說會，股價價量俱揚（記者洪友芳攝）力積電下午將召開法說會，股價價量俱揚（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今天下午將召開法說會，儘管今年成熟製程仍是辛苦的一年，但因巳走過低谷期，市場預期公司可望釋出好消息，帶動股價翻紅且勁揚。

力積電今以17.45元開盤，盤中最高18.7元，較昨收盤價17.2元上漲1.5元，漲幅8.7％，截至12點25分，成交量6.58萬張，價量俱揚。

力積電去年營收447.25億元，年增1.6%，前三季累計稅後虧損52.76億元，每股稅後虧損1.27元，全年也恐虧損，為台系四家晶圓代工大廠，唯一虧損的一家。今年1月營收36.57億元，月增4.45%、年增2.43%。

力積電除了邏輯代工、記憶體代工之外，也規劃將3D AI Foundry與FAB IP納為新營運主軸，是否能顯著貢獻營運並挹注獲利，應該還需要一段時間發展。

標普全球（S&P Global）昨公布全球評比標準，產業中排名前15%的企業才能列入永續年鑑，台灣共有70家企業入選，較2024年增加17家，其中全球ESG表現最好19家半導體，台灣公司就占了一半之多，力積電也入榜。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財