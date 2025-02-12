這位「關稅之王」是川普的偶像 最終遭刺殺

第25任美國總統麥金萊（右）稱自己是「站在關稅講台上的關稅人」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普興起全球關稅大戰，他的偶像是一個多世紀前被遺忘的美國總統威廉·麥金萊（William McKinley），川普將麥金萊稱為「關稅之王」（tariff king）。麥金萊則稱自己是「站在關稅講台上的關稅人」（a tariff man, standing on a tariff platform）。

因為對關稅的熱愛，川普成為麥金萊的最大粉絲。川普將北美最高峰重新命名為麥金利山（Mount McKinley），以紀念這位已故的總統，並宣布對一系列進口產品徵收關稅。川普在他的就職演說中，稱麥金萊是一位「偉大的總統，通過關稅讓我們的國家變得富有。」

請繼續往下閱讀...

1890年，就在麥金萊當選總統的六年前，國會通過立法，將大多數進口製成品的關稅提高到50%左右。19世紀末，第25任美國總統麥金萊執政期間，酒類等商品的消費稅佔政府收入的大部分。麥金萊去世近12年後，允許徵收所得稅的憲法修正案獲得批准。

達特茅斯大學經濟學教授、研究麥金萊及其稅收政策的頂尖專家道格拉斯·歐文 （Douglas Irwin） 表示，川普忽略了歷史記錄中有關麥金萊的幾個要點，包括他認為關稅創造財富並使美國在19世紀末變得富裕的說法。

歐文說：整個19紀末是一個擴張時期。無論如何，關稅本身可能不會帶來太大的影響。他表示，正是技術進步，包括電力、電信和鐵路的普及，推動工業化的發展。

當時，移民相對自由地流入美國，這是川普不會贊成的，但也有助於推動美國財富的成長，提供所需的相對廉價的勞動力。歐文說：「你增加了更多資本、增加更多勞動力、增加更多資源」、「1900年的經濟與1860年相比有很大不同。」

歐文說，在19世紀，很少有人像川普現在經常錯誤地聲稱關稅由向美國運送產品的外國公司支付。歐文說，當時人們普遍承認關稅是由美國人購買外國商品支付。

不過，麥金萊總統在任內遭到刺殺前，已經轉而反對關稅，他曾說：「我們在製造業有大量的過剩產能，並且我們為什麼不利用這些產能將我們的產品運往世界其他地方呢？」因此，他從保護主義轉向思考互惠和開放國外市場」。

歐文指出，1901年9月，麥金萊發表了一次著名的演講，闡述了這一點。但第二天他便遭槍擊，並在幾天後去世。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法