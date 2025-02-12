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竹北年後首場徵才活動 42家廠商提供2911個職缺

2025/02/12 16:53

桃竹苗分署下週二（18日）上午10點至下午2點，將在新竹縣竹北國民運動中心4樓辦理年後首場大型現場徵才活動。徵才活動示意圖。（桃竹苗分署提供）桃竹苗分署下週二（18日）上午10點至下午2點，將在新竹縣竹北國民運動中心4樓辦理年後首場大型現場徵才活動。徵才活動示意圖。（桃竹苗分署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署下週二（18日）上午10點至下午2點，將在新竹縣竹北國民運動中心4樓辦理年後首場大型現場徵才活動，邀請科技業、製造業、餐飲業、服務業等共42家廠商，提供2911個工作機會，其中不少企業招募主管及儲備幹部人才，餐飲業也開出上看58K薪資攬才，正在求職及想轉換跑道的朋友，可把握年後轉職熱潮積極應徵。

竹北就業中心主任陳玉秋表示，這場徵才邀請到旺矽科技、力積電、智邦科技、京元電子、台灣矽科宏晟、景碩科技、和淞科技、台光電子材料、士林電機、台星科、大樹醫藥、瓦城泰統等企業共襄盛舉，其中不乏工程師、儲備主管、專案管理師等職缺，歡迎想進入科技業與餐飲服務業的民眾把握機會。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站（https://gov.tw/w5J ）查詢。

陳玉秋指出，年後是求職與轉職的旺季，參與者可提前準備履歷，針對有興趣的職缺現場面試；對於希望提升職場競爭力的民眾，現場還有專業職涯顧問提供一對一的職業諮詢及簡歷修改服務，協助求職者更精準地展現自身優勢，提升成功機會。

活動當天，將提供棚拍韓式證件照服務，在新的一年，拍1張充滿新氣象的證件照，為履歷增添一分亮點。此外，完成報到的民眾將獲得精美小禮品，當日若面試3家廠商，可免費品嚐攤位小點心。

陳玉秋表示，由勞動部勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站整合了就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務等資訊，透過不同的線上服務功能給予求職助力。例如免費的職涯測評工具，發掘個人潛在能力與職業興趣，Jobooks工作百科讓民眾得以掌握職場產業資訊，並且進一步查詢職缺或相關職訓課程，逐步完成職涯發展的藍圖。

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