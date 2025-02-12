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名師解盤》吳裕良：美國經濟數據穩健 聯準會不急於降息

2025/02/12 16:15

名師解盤》吳裕良：美國經濟數據穩健 聯準會不急於降息聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

美國1月非農就業人數14.3萬人、失業率4%，整體勞動數據溫和放緩，當前市場對年內降息兩次呼聲較高，但因川普關稅談判可能造成報復關稅反擊，進而推升商品價格，使通膨偏離聯準會目標路徑，故當前聯準會貨幣決策偏向保留降息手段，持續觀察未來一季的經濟變化。年初至今來看，美國降息決策較歐洲緩慢，美股漲幅明顯遜於歐洲，由於當前川普對關稅談判之措舉未減，指數呈現高檔震盪，使市場對美股看法趨向謹慎保守。

今日盤中外資小幅拋售新台幣，日內走勢溫和趨貶，通週台幣市場交投清淡，呈現窄幅波動，新台幣匯率約在32.845兌1美元；而大盤產業漲跌互見，塑膠塑化、油電燃氣、生技化學表現穩健，而數位雲端、電器電纜、運動休閒則表現疲弱，雖加權指數站穩月、季線之上，但於五日線震盪整理，終場下跌94.3點，收在23,289.75點。

從期貨部位來看，近日外資減碼台指期空單378口，整體未平倉淨空單降至31,339口，觀察外資在期、現貨動態，應仍屬避險操作，短期市場波動仍將持續。

基本面來看，關稅議題仍存、通膨顧慮未消、短期降息未見，台股呈現震盪格局，所幸ASIC需求伴隨AI產業同步增長，許多AI公司正積極投入ASIC領域，希望減少對輝達晶片的依賴，而台灣具優秀的晶圓設計、代工及組裝能力，有望繼輝達GPU晶片後，再次受惠ASIC需求，帶動半導體業營運動能。投資人可關注今年主流概念股，電子看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產部分看好電力、生技醫療和機器人概念股。

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