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工研院開發3D智能焊接AI機器人 導入鋼鐵大廠

2025/02/12 10:36

工研院開發3D智能焊接AI機器人，已導入鋼鐵大廠（工研院提供）工研院開發3D智能焊接AI機器人，已導入鋼鐵大廠（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕迎接產業AI化的全球趨勢，工研院開發全國首創3D智能焊接AI機器人，可提升生產效率與焊接品質，目前已導入國內鋼鐵大廠生產線進行驗證，預期可為產業提高12倍產能，並提升20%訂單量，開闢產業應用需求的市場新商機。

工研院表示，根據Grand View Research調查顯示，全球焊接設備市場預計至2030年將達到277.7億美元，2024年至2030年的複合年成長率為5.1%。這份調查除了反應產業的焊接需求，另一方面，如何將專業的焊接知識與人力，更高程度的轉化成更接近全自動化的焊接設備，是突破既有產能的一大關鍵。

工研院智慧感測與系統科技中心組長陳柏戎表示，焊接是一項高度專業且辛苦的工作，除了以協作型機器人輔助焊接人力，更重要的是將焊接知識傳承應用，避免人才、技術斷層。但現有的協作型焊接機器人僅能針對厚度2公分以下的薄板進行單道焊接，且每一次焊接都需要人工編寫路徑，效率不彰，厚度2公分以上的厚板多道焊接，則仍需要仰賴專業的焊接人員，無法自動化。

陳柏戎表示，工研院蒐集資深焊工的專業知識與經驗，訓練、建置AI決策模型，搭配3D視覺感測器，如同幫機器人裝上大腦與眼睛，能精準地感測焊道的3D形貌，再即時透過AI自動修正路徑、引導機械手臂完成自動化焊接，從2公分以下的薄板至8公分以下的厚板都能應用，焊接成功率達99%，焊接時間並從6小時縮短至30分鐘，為半導體、厚板高階運具、離岸風電等產業提高12倍產能。

工研院指出，開發出的3D智能焊接AI機器人已導入國內鋼鐵大廠的生產線，進行技術驗證，產線AI化後，預期協助產業從重工業跨入電力工業與機械設備，提升20%訂單量，未來有機會進一步擴及汽車、航太、運輸和建築等產業焊接應用，帶動市場商機。

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