英特爾股價救星 ? 美副總統范斯宣示 : 將確保AI晶片在美國製造

美副總統范斯宣示，美國政府將確保AI晶片在美製造。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國副總統范斯（JD Vance）發表了有關美國政府將努力使美國成為人工智慧的「全球黃金標準」，確保AI晶片在美製造的言論，激勵英特爾（Intel）股價昨（11日） 大幅勁揚，盤中一度大漲8%，終場收20.97美元。

據報導，范斯在2025年巴黎AI高峰會（2025 Paris Artificial Intelligence Action）發表主題演講，他闡述了美國在AI領域的立場，並強調政府將支持在美國境內生產AI系統的企業。

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對於市場傳出，部分外國政府正考慮加強，對在國際上開展業務的美國科技公司控制，這讓川普政府感到不安。范斯聲稱，現在美國不能、也不會接受這一點，這是一個可怕的錯誤。

《彭博》指出，范斯將與法國總統馬克宏會晤，此時機正值美歐關係微妙的時刻。川普和范斯對歐盟的監管政策提出了嚴厲批評，稱其針對美國科技公司，包括蘋果、Meta Platforms Inc和Alphabet Inc旗下的Google。

他強調，如果我們允許人工智慧被大量參與者所主導，並試圖利用該技術來審查或控制用戶思想，人工智慧革命就不會發生。他警告，各國不要幫助外國對手，取得先進的人工智慧技術。

范斯承諾保護美國晶片技術，並阻止將關鍵技術「武器化」的行為。這番言論提振了英特爾的股價，該公司在美國製造業中佔有重要地位。

近年英特爾因錯誤的決策導致先進晶片製程技術及市佔率節節敗退，急需新的動能來翻轉頹勢。去年該公司股價崩跌逾6成，遠不及競爭對手輝達約171%的漲幅。

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