美前大使警告：鋼鋁關稅是「懲罰性」川普將看到此下場

美前大使警告，鋼鋁關稅是「懲罰性」，而不是「像徵性」。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國通膨壓力又升溫，美國前駐新加坡大使拉文表示，川普對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，不是「像徵性」，而是「懲罰性」，這不僅會導致美國失業，還會增加通膨壓力，並導致聯準會推遲降息。

CNBC報導，當被問及川普是否會將關稅和關稅威脅作為討價還價的籌碼時，拉文解釋說，如果針對加拿大或墨西哥徵收關稅，以引發兩國對邊境安全等問題的回應，那麼就可以看作是這樣的。

請繼續往下閱讀...

但當你談論對鋼鐵和鋁徵收全球關稅，以及對中國的關稅時，你不會看到這些問題得到快速反應和快速解決。

此外，由於川普誓言對關稅採取「對等」立場，拉文表示，世界貿易將惡化，這將使其他國家難以應對。因此，他已經不僅僅是發出信號或簡單地將關稅作為討價還價的籌碼了。

他指出，這將迫使其他國家做出回應，因此我們將看到情況惡化，而且我認為，從川普的角度來看，最糟糕的是，我們還將看到一點通膨壓力。

拉文進一步指出，儘管美國經濟目前狀況還不錯，但關稅將增加經濟效率，並對經濟造成負面壓力，這也將增加通膨壓力，可能導致聯準會推遲降息。

他進一步說，「上次聯準會沒有採取寬鬆政策時，川普就很生氣。好吧，如果他繼續維持這些關稅，下次也不會有任何放鬆」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法