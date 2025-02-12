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股神也翻車！「這檔」跌破巴菲特入手價 10年股價直直落

2025/02/12 10:13

外媒報導股神巴菲特投資失利，重倉股卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）跌破成本價。（歐新社資料照）外媒報導股神巴菲特投資失利，重倉股卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）跌破成本價。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導股神巴菲特投資失利，重倉股卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）跌破成本價，未來幾季必須認列減值，是波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）價值3000億美元（約新台幣9.8兆元）股票投資組合中，令人最失望的股票之一。

美媒《巴隆周刊》（Barron's）報導，卡夫亨氏是由卡夫食品和亨氏食品於2015年合併而成，巴菲特當時透過旗下的波克夏取得27%股權、約3.256億股，然而自合併上市以來，卡夫亨氏股價一路下跌，過去12個月下跌近20%、10年來累計暴跌約60%，在波克夏的投資組合表現中名列「末段班」。

隨著卡夫亨氏股價持續下滑，波克夏持有的卡夫亨氏價值已縮水至94億美元（約新台幣3086億元），較2015年巴菲特於股東信中公布的98億美元（約新台幣3217億元）成本價還低。

卡夫亨近年來面臨銷售疲弱的困境，收入和營利停滯不前，導致股價一蹶不振。

目前卡夫亨氏為波克夏第8大重倉股，占整體投資組合比例約3.2%。分析指出，波克夏於22日即將公布的第4季財報中，可能會對卡夫亨氏投資進行減值費用提列。

此前，波克夏已在2018年針對這筆投資提列28億美元（約新台幣919億元）的非現金減值。

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