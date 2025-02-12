關稅大戰、Fed不急降息！道瓊漲123點 台積電ADR收紅

美股週二漲跌互現。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週一在國會發表證詞，暗示Fed不急於進一步降息，加上投資人擔心美國總統川普的關稅威脅將導致全球貿易緊張，週二（11日）美股主要指數早盤走低，收盤漲跌互現，道瓊工業指數上漲123點、0.28%，標普500指數小漲0.03%，那斯達克指數下跌0.36%，費城半導體指數下跌0.05%，台積電ADR上漲0.38%，收在208.74美元。

綜合外媒報導，鮑爾在參議院銀行委員會聽證會開場表示，鑑於經濟總體強勁，失業率較低且通膨率仍高於聯準會2%的目標，Fed不急於再次下調短期利率。投資人也正在關注川普任何新的關稅言論，前一天川普大幅提高進口到美國的鋼鐵和鋁關稅，並表示將在未來兩天宣布對所有對美國商品徵收關稅的國家徵收對等關稅。

請繼續往下閱讀...

飲料製造商可口可樂受價格上漲和需求強勁推動，第四季度營收超過預期，股價上漲 4.73%。特斯拉傳出出價970億美元收購控制人工智慧新創公司OpenAI，不過OpenAI執行長奧特曼一口回絕，特斯拉股價下跌6.34%。

道瓊工業指數上漲123.24點或0.28%，收44593.65點。

那斯達克指數下跌70.41點或0.36%，收19643.86點。

S&P 500 指數上漲2.06點或0.03%，收6068.50點。

費城半導體指數下跌2.70點或0.05%，收5079.97點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法