英媒：台積電可用3+1策略 降低川普關稅威脅

台積電即將首次在美國舉行董事會，除需說服川普維持對亞利桑那廠補貼承諾，還要用實際行動勸服川普不要課重稅。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》報導，台積電將首次在美國舉行董事會，台灣經濟部次長江文若也造訪華府，產官都有相同的目標，即儘可能降低川普規畫關稅的威脅。

台積電除需說服川普維持對亞利桑那廠補貼承諾，還要用實際行動勸服川普不要課重稅。台積電可以做的事情有三件，首先是把晶片先進封裝CoWoS產線也在美國設立、其次是加強擴大對美國產線投資，以及承諾更先進製程遷至美國。

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此外，還可運用第四個手段，由台積電的美國科技大客戶廠商對川普政府進行勸說。因為台積電主要供貨給輝達與蘋果，若對晶片課重稅，美國科技廠率先受害。

由拜登政府推出的激勵計畫中，台積電赴美國亞利桑那州設廠投資650億美元，可獲美國政府補貼66億美元。

台積電是在2020年5月宣佈於亞利桑那州的第一筆投資，2023年又宣佈建第二座晶圓廠，將投資規模提升到400億美元。2024年4月，宣布將在亞利桑那州鳳凰城建造兩座晶圓廠計畫的基礎上，再建造第三座晶圓廠，整體投資金額提升到650億美元。

根據計劃，這三座晶圓廠將包括一期的4奈米晶圓廠，目前已經開始量產；二期的3奈米廠，原定於2026年開始量產，推遲到2028年。兩座晶圓廠完工後，合計將年產超過60萬片晶圓。三期晶圓廠將生產2奈米或更先進的製程技術，預計在2029～2030年間量產。

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