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人均「不健康餘命」高達8年 卓榮泰：拚縮至6.56年

2025/02/11 20:52

行政院長卓榮泰指出，國人平均「不健康餘命」高達8年，佔平均餘命比例10%，政府力拚8年內除延長國人平均壽命至82歲外，也要將不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%，相當於6.56年。（行政院提供）行政院長卓榮泰指出，國人平均「不健康餘命」高達8年，佔平均餘命比例10%，政府力拚8年內除延長國人平均壽命至82歲外，也要將不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%，相當於6.56年。（行政院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣今年邁入超高齡社會（65歲人口比率逾21%），預估2030年65歲以上的高齡人口達到556萬人。行政院長卓榮泰今（11日）指出，國人平均「不健康餘命」高達8年，佔平均餘命比例10%，政府推動「全人照護」工作外，也力拚8年內延長國人平均壽命至82歲外，並要將不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%，相當於6.56年。

卓榮泰今出席「2025 健康台灣樂齡論壇：公私協力促進全人健康」開幕典禮時指出，國人平均壽命約80歲，但「不健康餘命」仍高達8年，等於國人平均10%的壽命是不健康，需臥床、接受他人照顧或醫療照護，這也意味著政府必須投入龐大國家預算支應醫療支出。

有鑑於此，卓榮泰強調，針對民眾所需醫療照護服務提前進行更長遠規劃，不僅能減少相關支出，更能讓民眾享受更快樂的健康生活，讓每一位長者都能健康樂活、安享晚年，有效縮短不健康餘命、提高健康壽命，並增加家庭與社會支持，減輕照顧者負擔，是政府目前推動全人照護的重要工作。

卓榮泰續說，總統府成立「健康台灣推動委員會」，邀集醫界領袖為「健康台灣」國政願景訂定重要目標，希望在未來8年內，國人平均餘命可以從79歲提升到82歲，不健康餘命占平均餘命比率從10%降至8%。

卓榮泰強調，行政院全力支持衛福部，透過跨部會合作，打造「健康台灣」全方位策略，包括推出「三高防治888計畫」，將80%三高病友加入照護網、照護網內80%三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達到80%。

此外，還有「癌症治療三箭」，推動「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「建立百億癌症新藥基金」，期望在2030年達到癌症死亡率減少三分之一的目標。

卓榮泰進一步指出，今（114）年度中央政府總預算較去年增加2806億元，其中在健保與癌症防治方面，包括健保財務協助方案336億元、健康台灣深耕措施60億元、國家癌症防治計畫40億元等項目，同時也針對百億癌症新藥基金編列50億元。

卓榮泰也籲請，國會立委能夠理性、合理地看待政府所編列的預算，當台灣社會不斷進步、經濟持續發展之際，政府必須投入更多公共建設與社會福利照顧，才能讓國家獲得更長遠的發展。

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