徵收50％關稅已批准就緒 歐盟迎戰美國

面對美國川普總統的關稅威脅，歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「歐盟將採取行動維護其經濟利益。我們將保護我們的工人、企業和消費者」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟週二（11日）表示，將對美國對歐洲鋼鐵和鋁出口徵收的關稅採取「堅決和適當的反制措施」。

美國總統川普宣布，對所有鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅將於3月4日生效。

請繼續往下閱讀...

英國金融時報報導，歐盟成員國已經批准對一系列美國進口產品徵收高達50%的關稅，並可能很快進行最終投票來實施這些關稅。

歐盟27國的貿易部長12日將召開一場臨時視訊會議，討論如何對美國加徵鋼鋁關稅一事做出因應。

歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「歐盟將採取行動維護其經濟利益。我們將保護我們的工人、企業和消費者」。她在一份聲明中表示：「我對美國決定對歐洲出口的鋼鋁品徵收關稅深感遺憾」；「歐盟不會對不合理的關稅無動於衷，它將導致堅定且合乎比例的反制措施。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法