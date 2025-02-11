盛群：力拚首季轉盈 今年重回成長軌道

盛群總經理蔡榮宗看好今年營運重返成長，其中安防產品有望出現倍數成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕MCU（微控制器）廠盛群（6202）今日召開法說會，受到庫存去化影響，盛群去年每股虧損0.66元，展望今年，盛群總經理蔡榮宗表示，中國補貼政策有助消費力道，首季淡季不淡，最快首季即可轉盈，公司也成立研發團隊搶攻AI（人工智慧）商機，伺服器散熱模組MCU已通過認證，最快第三季貢獻營收，安防產品今年有望倍數成長，全年營運重回成長軌道。

蔡榮宗表示，隨著通路及代理商庫存水位回到健康水準，新訂單在去年底陸續進來，今年需求回溫，有望重回成長軌道，首季為傳統淡季，但依目前訂單來看，可望淡季不淡，首季營收較上季持平或小幅成長。

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蔡榮宗表示，今年安防產品將是重要成長亮點，有望呈現倍數成長，健康量測 、血糖偵測儀表現也不錯，BLDC（直流無刷馬達）產品有機會切入機器人關節市場。

針對AI市場，盛群去年組成研發團隊，卡位AI伺服器供應鏈，伺服器散熱模組MCU預計第三季貢獻營收，未來還有其他案子進行中，邊緣AI應用若進一步落地，感測器、MCU將有很多機會。

至於美國加徵關稅，盛群表示，關稅問題複雜，且持續變動，要看客戶反應再做調整，目前客戶尚未有任何反應。

盛群去年全年營收25.02億元，年減3.6%，稅後淨損約1.5億元，每股虧損0.66元。

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