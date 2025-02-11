晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不到40萬元就有智駕系統 比亞迪加劇慘烈價格戰

2025/02/11 17:06

比亞迪推出市價69800元人民幣的車種，讓用車人享有智慧駕駛輔助系統。（法新社）比亞迪推出市價69800元人民幣的車種，讓用車人享有智慧駕駛輔助系統。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車製造商比亞迪推出市價69800元人民幣（約台幣31萬元）的車種，讓用車人享有先進的智慧駕駛輔助系統，分析師指出，這將進一步加劇全球最大汽車市場持續慘烈的價格戰。

中國消費者現在只需花費69800元人民幣，即可體驗該汽車製造商專有的「天神之眼」駕駛輔助系統。「天神之眼」將覆蓋10萬元人民幣（約43萬元新台幣）及以下的車型。

比亞迪董事長王傳福週一在深圳總部舉行的活動中表示：2025年將是全民智慧駕駛元年。他預測，未來三年內，高級智慧駕駛將像安全帶和安全氣囊一樣成為汽車的必備功能。

王傳福強調，比亞迪的智駕要做的是「全民智駕」，20萬元級別車系、15萬元級別車系，以及10萬元級別車系全部做到了全系標配「天神之眼」，而10萬元級別以下的車型，例如海鷗等多數也將搭載「天神之眼」智駕系統。

分析師表示，此舉可能會進一步加劇全球最大汽車市場持續慘烈的價格戰。

比亞迪為其大多數車型免費增加了先進的駕駛輔助系統，公司股價也躍升至歷史新高。根據Refinitiv的數據，週二香港開盤時，比亞迪股價飆升逾4%，創下歷史新高。股票的最新交易價格為330港元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財