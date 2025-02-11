不到40萬元就有智駕系統 比亞迪加劇慘烈價格戰

比亞迪推出市價69800元人民幣的車種，讓用車人享有智慧駕駛輔助系統。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電動車製造商比亞迪推出市價69800元人民幣（約台幣31萬元）的車種，讓用車人享有先進的智慧駕駛輔助系統，分析師指出，這將進一步加劇全球最大汽車市場持續慘烈的價格戰。

中國消費者現在只需花費69800元人民幣，即可體驗該汽車製造商專有的「天神之眼」駕駛輔助系統。「天神之眼」將覆蓋10萬元人民幣（約43萬元新台幣）及以下的車型。

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比亞迪董事長王傳福週一在深圳總部舉行的活動中表示：2025年將是全民智慧駕駛元年。他預測，未來三年內，高級智慧駕駛將像安全帶和安全氣囊一樣成為汽車的必備功能。

王傳福強調，比亞迪的智駕要做的是「全民智駕」，20萬元級別車系、15萬元級別車系，以及10萬元級別車系全部做到了全系標配「天神之眼」，而10萬元級別以下的車型，例如海鷗等多數也將搭載「天神之眼」智駕系統。

分析師表示，此舉可能會進一步加劇全球最大汽車市場持續慘烈的價格戰。

比亞迪為其大多數車型免費增加了先進的駕駛輔助系統，公司股價也躍升至歷史新高。根據Refinitiv的數據，週二香港開盤時，比亞迪股價飆升逾4%，創下歷史新高。股票的最新交易價格為330港元。

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