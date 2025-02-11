星宇航空開闢加州安大略航線 北美第4個航點

星宇航空台北-安大略航線以Airbus新世代客機A350直飛。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空今（11）日宣布6月2日起開闢台北-加州安大略航線。星宇航空翟健華執行長表示，安大略為星宇航空今年新開闢的北美航點，雖臨近洛杉磯國際機場，但具有通關快速、周遭交通不壅塞且鄰近多個亞裔聚落等優勢，配合星宇航空密集的東南亞航網，有望吸引更多經常往返大洛杉磯地區及亞洲的旅客。安大略為星宇航空北美航網的第四個航點。

星宇航空指出，台北-安大略航線以Airbus新世代客機A350執飛。星宇航空目前每週十班飛往洛杉磯國際機場，旅客可以自由搭配安大略航線選擇不同點進出行程，星宇航空亦將持續佈局北美航網，深耕轉機市場。

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星宇航空美國航線目前每週十班往返台北-洛杉磯、每日一班往返台北-舊金山，西雅圖航線自3月1日起將增班為每日飛航。6月2日開航安大略後，旅客將能更便利經台北轉機，往返北美及越南、泰國、菲律賓、新加坡等各大亞洲主要城市。

星宇航空第七及第八架A350已於去年底交機，機隊數達26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350。

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