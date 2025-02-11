中國晶片商「滾雪球」成長威脅韓國 英媒曝關鍵原因

中國領先的記憶體晶片生產商長鑫存儲，正以「滾雪球」成長，威脅南韓晶片業的主導地位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報導，中國領先的記憶體晶片生產商長鑫存儲，正以「滾雪球」成長，威脅南韓晶片業的主導地位。

根據深圳顧問公司前瞻的數據，總部位於中國東部安徽省合肥市的長鑫存儲在全球900億美元DRAM記憶體市場的市占，從2020年的接近零上升至去年的5%，分析師預測該公司的成長可能會迅速「滾雪球」成長。

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長鑫存儲的崛起正威脅韓國晶片製造商三星、SK海力士，以及美國競爭對手美光在該領域的傳統主導地位，到2023年，這三家公司合計佔據Dram收入的96%。

低階市場充斥中國產品 數量勝過技術優勢

野村證券亞太區股票研究聯合主管CW Chung表示：隨著 長鑫存儲的崛起，韓國晶片製造商正面臨一個新的現實，即低階市場充斥著中國產品。Chung補充道：「這不是技術優勢的問題，而是數量的問題」，這意味著三星尤其受到供應過剩和晶片價格下跌的沉重打擊。

據顧問公司SemiAnalysis稱，長鑫存儲去年開始量產DDR5記憶體，該記憶體由SK Hynix於2020年首次商業化，是目前最先進的DRAM類別。

根據投資銀行野村證券的報告，這家中國公司還在積極提高其DDR4產量，將產能從2022年的每月 70000片晶圓提高到2024年底的預計每月200000片，這足以確保全球DRAM市場的15%的市佔。這導致舊款DRAM晶片價格下跌，侵蝕三星和SK海力士的利潤率，並迫使這兩家韓國公司退出低階市場。

長鑫存儲還帶領中國努力打入日益增長的高頻寬記憶體 （HBM） 市場，這是運行Open AI的ChatGPT等人工智慧系統的關鍵組件，而該系統正面臨著來自價格更便宜的中國競爭對手DeepSeek的新競爭。

長鑫存儲以超越韓國競爭對手的速度，迅速搶佔全球市佔，並與DeepSeek聯手，加強北京減少對人工智慧等先進領域外國技術依賴的努力。

長鑫存儲擴大HBM2生產預計將給三星帶來更大壓力，目前三星仍在努力通過輝達的嚴格測試，以獲得成為HBM供應商的資格。

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