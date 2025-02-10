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大同元月營收35.6億元 近7年同期新高

2025/02/10 19:09

大同元月營收35.6億元。（資料照）大同元月營收35.6億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日公告元月營收35.6億元，月減16.9%、年增6%，攀近7年同期新高，該公司說，因春節假期提早、元月工作天數較少，導致月減，不過集團各子公司及事業群先前布局的策略逐漸發酵。

大同指出，元月電力事業群的毛利率繼續成長，其中重電、電表及商用空調毛利率都見攀升。營收部分，智慧電表受惠於台電標案交貨時程，營收年月皆建雙位數提升，而馬來西亞、日本智慧電表訂單估在今年陸續生產交貨。

大同也說，商用空調銷售受惠於節能、高電價效應帶動，營收年增逾6%，因該系統專為商業大樓、工業廠房及公共設施設計，具備智慧化管理、能耗優化和高效運行的特點，可滿足商業客戶需求；另電力核心設備的重電、電纜依台電工程規劃陸續交貨，需求穩定增長。

新能源事業方面，大同指出，子公司大同智能維持成長動能，憑藉320MW太陽能電廠，年發綠電約4億度，穩定供給台電及企業使用，奠定穩定營收基礎；與Tesla合作Powerwall儲能技術等實績經驗，在VPP市場取得領先優勢，將積極爭取工廠表後儲能市場版圖。

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