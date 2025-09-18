利率連六凍、房市管制不變！央行上調今年經濟成長率至4.55％

央行利率連6凍。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管聯準會重啟降息，中央銀行理事一致同意政策利率維持在2%不動，如市場預期「連6凍」，但上調今年經濟成長率至4.55%，下修全年通膨，房市管制維持不變。

央行表示，上半年台灣經濟成長率6.75%優於預期，7月以來受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增，惟民間消費成長趨緩，在上半年基期已高下，央行預估下半年經濟成長率2.51%，全年4.55%，較先前預期3.05%上調1.5個百分點。

展望明年，新興科技應用需求可望續旺，惟美國關稅措施持續抑制全球貿易量成長，且因基期較高，預期台灣出口及民間投資成長減緩；民間消費則可望回溫，預測經濟仍溫和成長，為2.68%。

另，1至８月消費者物價指數（CPI）平均年增率為1.83%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率1.64%，持續緩步下降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，加以預期今年原油價格較上年為低，通膨壓力將續趨緩。央行下修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，低於上年之2.18%、1.88%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

綜合國內外經濟金融情勢，考量今年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

在房市管制上，央行自去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（上年第4季至本年第4季）之不動產貸款總量，並於同年9月祭出第七度調整選擇性信用管制措施。

央行說，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底之高點37.61%，緩降至本年8月底之36.71%。

央行將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，期引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

同時，檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

