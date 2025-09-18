晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

利率連六凍、房市管制不變！央行上調今年經濟成長率至4.55％

2025/09/18 17:05

央行利率連6凍。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）央行利率連6凍。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管聯準會重啟降息，中央銀行理事一致同意政策利率維持在2%不動，如市場預期「連6凍」，但上調今年經濟成長率至4.55%，下修全年通膨，房市管制維持不變。

央行表示，上半年台灣經濟成長率6.75%優於預期，7月以來受惠人工智慧（AI）等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續擴增，惟民間消費成長趨緩，在上半年基期已高下，央行預估下半年經濟成長率2.51%，全年4.55%，較先前預期3.05%上調1.5個百分點。

展望明年，新興科技應用需求可望續旺，惟美國關稅措施持續抑制全球貿易量成長，且因基期較高，預期台灣出口及民間投資成長減緩；民間消費則可望回溫，預測經濟仍溫和成長，為2.68%。

另，1至８月消費者物價指數（CPI）平均年增率為1.83%，不含蔬果及能源之核心CPI年增率1.64%，持續緩步下降趨勢。

展望下半年，服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，加以預期今年原油價格較上年為低，通膨壓力將續趨緩。央行下修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.75%、1.67%，低於上年之2.18%、1.88%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨發展。

綜合國內外經濟金融情勢，考量今年國內通膨率將降至2%以下，明年可望續降；此外，預期本年國內經濟穩健成長，明年經濟成長力道尚屬溫和。為審慎因應全球經濟前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。

重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

央行房市管制政策不變。（資料照）央行房市管制政策不變。（資料照）

在房市管制上，央行自去年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主管理未來一年（上年第4季至本年第4季）之不動產貸款總量，並於同年9月祭出第七度調整選擇性信用管制措施。

央行說，實施以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，房價漲勢減緩；國銀辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）由去年6月底之高點37.61%，緩降至本年8月底之36.71%。

央行將持續關注銀行信用資源集中不動產貸款情形，期引導信用資源支應無自用住宅者購屋、都更危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及生產事業實質投資所需之資金。

同時，檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財