巴黎AI高峰會登場 美中科技競爭陰影籠罩

AI行動峰會10日起登場，全球百餘國領袖、高官、企業大老和科學家匯聚一堂。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國巴黎「人工智慧行動峰會」（AI Action Summit）10日起一連2天舉行，約100國的國家領袖、高階官員、企業執行長和科學家共襄盛舉，包括首次出訪的美國副總統范斯，將共同討論如何在放鬆監管的情況下，安全地發展AI。與此同時，隨著中國AI聊天機器人「深度求索」（DeepSeek）震撼全球，美中科技競賽及地緣政治角力的陰影也籠罩這場峰會。

由法國總統馬克宏和印度總理莫迪主辦的AI行動峰會，旨在探討如何利用AI潛力造福每個人，同時遏制衍生的無數風險。除了范斯、代表習近平的中國國務院副總理張國清、德國總理蕭茲等政治人物外，生成式AI龍頭OpenAI執行長奧特曼、微軟總裁史密斯、谷歌執行長皮查伊等科技巨頭也會出席，凸顯這次會議重要性。特斯拉執行長、美國總統川普盟友馬斯克和DeepSeek創辦人梁文峰也受邀，但不清楚是否出席。

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AI機器人ChatGPT首次亮相2年多後，相關技術持續驚人發展。前年在英國舉辦的AI高峰會，促使28國做出應對AI風險的不具約束力承諾，去年南韓峰會再次承諾建立公共AI安全機構網絡，而這次討論範圍擴大到更多國家，也會討論與AI相關的議題，但一樣不會產生具約束力的協議。

美國總統川普表示，有意透過石油和天然氣的儲備，來滿足這個耗費能源的科技，讓美國成為「AI世界之都」。不過，他也再次讓美國退出「巴黎氣候協定」，並撤銷前總統拜登簽署的AI護欄行政命令。川普正全力實現其AI政策，透過減少監管障礙和建立沒有「意識形態偏見」的AI系統，來維持美國的全球領導地位。智庫「歐亞集團」分析師賴納斯（Nick Reiners）表示，川普反對全球治理的理念，可能破壞任何聯合公報。

賴納斯也指出，相較於前年僅派科技部副部長出席，中國這次派出副總理兼習近平特別代表張國清，凸顯習近平有意在川普缺席下，在全球AI治理中發揮更大作用。由於DeepSeek被認為有實力與ChatGPT等西方產品競爭，也讓北京和華府之間圍繞科技霸權的地緣政治在這次峰會上演。川普曾指DeepSeek為美國科技業敲響警鐘，其AI顧問塞克斯（David Sacks）則指控DeepSeek竊取OpenAI數據訓練自家模型，DeepSeek現正受到檢視，也遭多國禁用。

除了美中對抗外，歐盟與美國的科技紛爭也是峰會焦點。長期以來，歐盟一直被美國大型科技公司視為眼中釘，因為歐盟對谷歌、蘋果公司、臉書母公司Meta等企業實施反壟斷裁罰。川普上月在世界經濟論壇上也大大抱怨歐盟祭出的數十億美元罰款，稱這是對美企的徵稅。歐盟最近公布一項不具約束力的AI監管準則，但Meta的遊說者表示，該公司不會簽署。

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