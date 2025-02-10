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台驊1月營收雙增 看好海運市場逐步回穩

2025/02/10 17:01

台驊1月營收雙增。（擷取官網）台驊1月營收雙增。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）1月合併營收為21.62億元，月增加5.54%，年增33.69%。台驊指出，短期內，市場仍受農曆新年假期影響，工廠產能尚未完全恢復，且全球貿易環境仍面臨美國川普政府關稅政策多變、地緣政治風險升溫等不確定因素影響，但隨著全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運及內貿物流市場可望逐步回穩。

台驊表示，海運事業部1月營收達13.65億元，較上月成長13.06%，年增57.07%，顯示市場需求持續回升，帶動整體貨運動能增強。營收成長主要受惠於農曆年前市場提前出貨潮，使貨量顯著提升。然而，運價則因美東碼頭罷工危機解除，市場避險需求下降，加上船公司為吸引託運人提前出貨而提供優惠價格，導致短期內運價承壓。

空運事業部1月營收達4.40億元，年增35.19%。台驊說，由於農曆春節假期導致工作天數減少，整體貨量下降，特別是電商貨運進入淡季，較上月略有減少，進一步影響市場需求。受此影響，空運運價亦出現微幅下跌。

台驊表示，鐵路事業部1月份營收為1.44億元，年增19.79%，受惠於農曆春節前客戶提前備貨，整體貨運量較去年同期顯著提升。內貿物流事業部1月營收達2.13億元，月增4.74%，主要受市場需求穩定及春節前出貨動能帶動，使整體物流量能擴張。

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