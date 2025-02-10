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宜特1月營收3.78億元 歷年同期新高

2025/02/10 15:59

宜特1月營收3.78億元，歷年同期新高（資料）宜特1月營收3.78億元，歷年同期新高（資料）

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證服務廠宜特（3289）今（10）日公佈2025年1月合併營收約新台幣3.78億元，月增1.56%、年增約1.44%，創歷年同期新高紀錄。

宜特表示，儘管1月適逢農曆新年假期，工作天數減少，但公司營運展現出淡季不淡的態勢。

宜特指出，1月營收表現主要受惠於延續去年AI、高速運算與車用電子市場的強勁需求，帶動故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）、材料分析（MA）、訊號測試等核心業務的穩健增長。

宜特表示，特別是在AI應用推動先進製程與高速訊號測試需求提升下，公司相關驗證服務訂單持續湧入，目前在手訂單量水位維持在高檔水準，顯示市場需求仍然強勁。

此外，車用電子與太空環境測試領域展現穩定增長動能，推升宜特整體營收創下歷年同期新高，展現淡季不淡的成長韌性。

展望未來，宜特指出，將持續強化核心技術與客戶服務，聚焦市場趨勢，推動五大解決方案，包括汽車電子驗證、太空環境測試、AI高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證。宜特指出，將憑藉上述解決方案，成為2025年營運增長的核心推力。

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