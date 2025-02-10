快養成「此心態」！好萊塢製片人：最成功的人都具備它

好萊塢製片人帕克表示，我認識的最有成就的人都有這種感覺『我注定會成功』。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕別在以消極的方式來否定自己，好萊塢製片人表示，實現目標的關鍵不在於行動，這是一種心態。「我認識的最有成就的人都有這種感覺『我注定會成功』。它會發生，只是時間問題而已」。

CNBC報導，電影製片人威爾·帕克曾拍攝《嗨翻姐妹行》和《衝出康普頓》，他將自己的成功部分歸功於觀察、學習並模仿那些比他更成功的人的行為。

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他告訴CNBC Make It：成功的人會吸引成功的人。

帕克發現，實現目標的關鍵不在於行動，這是一種心態。「我認識的最有成就的人都有這種感覺『我注定會成功』。它會發生，只是時間問題而已」。

如果你腦子裡充滿了自我懷疑，這種心態就會反映在你的行為上。你在腦力激盪中的貢獻、你的語氣，甚至你走進會議的態度都會帶有負面情緒。

相反的，因為我在裡面，這個房間變得更好了。我屬於這裡，我讓這個房間變得更好，因為我提供了別人沒有提供的東西，這種健康的傲慢就是1種感覺，這不僅會改變你看待自己的方式，也會改變別人對你的看法。

另佩柏代因大學神經心理學家兼教授朱迪·何（Judy Ho）亦指出，有時我們認為消極的自我對話有助於激勵我們，因此，我們在心裡不斷鞭策自己，想著「哦，這會激勵我』，但實際上，我們最終只是實現了1個自我實現的預言。

要打破負面的自我對話循環，你必須留意是什麼引發了你的悲觀情緒，以及如何讓自己遠離焦慮驅動的想法。

何指出，不要告訴自己，我不知道自己在做什麼，或這些人都比我更有經驗，而是嘗試練習更平衡的思考過程。

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