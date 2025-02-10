別再買這3種加工食品！營養專家揭原因

營養專家表示，即溶湯、蘇打水和含糖麥片這3種加工食品，從不購買（圖取自photoAC，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超加工食品占美國人飲食熱量攝取的一半以上，而這些通常富含鈉和飽和脂肪的食物，與心血管疾病、肥胖和大腸癌等慢性健康問題有關，專家除了籲大家減少食用外，並揭露從不買即溶湯、蘇打水和含糖麥片這3種食品。

CNBC報導，夏威夷大學註冊營養師兼營養學教授吉南班納（Jinan Banna）表示，超加工食品含有我們在廚房里通常找不到的成分，而且它們通常含有大量的糖和鹽，它們可能還含有添加劑，而且往往失去了營養價值。

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薯片、甜甜圈、熱狗等加工肉類，甚至一些植物奶都是超加工食品的例子，像班納和哈佛大學營養精神病學家烏瑪·奈杜博士這樣的營養專家通常都會避免使用它們。

而有3種超加工食品，這些營養專家從不購買的超加工食品。

1、即溶湯

班納表示，「我通常不喝速食湯」，這是我從不購買的東西，他指出，通常含有麵條和調味包的即溶湯，富含飽和脂肪和鈉，且缺乏纖維，它們也不是有營養的選擇。

班納說，你可以用鈉含量低的罐頭湯來代替，但最好的選擇是在家裡自己做湯。確保其中含有營養豐富的蔬菜，甚至一些豆類，以補充大量的纖維。

2、蘇打水

在飲料方面，班納說她從不喝蘇打水。她說，除了以糖的形式提供的熱量外，蘇打水沒有任何營養價值，且喝蘇打水也會引起渴望，因為它消化得很快，會讓你感到飢餓。

班納通常選擇茶或水，靜水或氣泡水、咖啡來替代。

3、含糖早餐麥片

奈杜說，像麥片糖霜和果粒圈這樣的穀物食品是消費最多的超加工食品之一。

她指出，早餐麥片往往主要由簡單的碳水化合物組成，其中添加的糖分幾乎相當於一整天所需的量。

將其作為1天的第1餐會導致血糖飆升，讓我們在幾個小時後就感到飢餓，並且更傾向於在兩餐之間吃含糖的零食。

奈杜不吃這些，他說最好的早餐是營養豐富且脂肪、蛋白質和碳水化合物均衡的早餐。

她通常以「有益大腦健康的早餐」來開始新的一天，例如：炒蛋，配上番茄、酪梨和菠菜等蔬菜，如果趕時間，可以喝1杯含有綠葉蔬菜、堅果醬和純淨蛋白粉的綠色冰沙。

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