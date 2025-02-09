我向美擴大採購天然氣降逆差 工總：台美「互蒙其利」

工總看好我國向美國擴大採購天然氣，降低逆差同時亦能加速我國能源低碳化轉型，可說是「互蒙其利」。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕 川普執政捲土重來，對貿易逆差國啟動關稅戰作為談判籌碼。我國去年對美出超達648億美元創下新高，各界預期台灣即將是下一個目標。中油已評估擴大採購美國天然氣，工總則看好台灣增加對美進口天然氣，有助於加速能源低碳化轉型，也可降低貿易逆差，可說是「互蒙其利」。

川普公開強調將擴大美國的石油生產，並要向全球出口銷售美國石化能源。經濟部已請中油評估擴大採購美國天然氣方案，阿拉斯加天然氣具有價格、距離與風險等優勢，將列入中油優先採購的目標。

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另一方面，電價審議委員會在即，台電兩千億元撥補若落空，電價調漲可期。被問及向美採購天然氣能否壓低台電發電成本？台電表示，台電的天然氣原就向中油採購，端視中油談到的採購價格如何，美國輸出石油燃料後，國際能源價格是有望下降。

工總認為，美國輸出天然氣，對台灣而言，或許是一個不同的機會，台灣推動能源低碳轉型，由燃煤轉天然氣是當下趨勢，而川普的關稅目標在縮短美國的貿易逆差，倘若台灣能增加對美進口天然氣，不但可加速國內能源轉型，也可降低貿易逆差，可謂是互蒙其利。

工商界高層亦指出，美國除向中國、加拿大、墨西哥啟動關稅，也預期會向歐盟、台灣提高關稅，推測中國因應方式是拿內需市場龐大當籌碼，增加對美國農產品採購。

至於我國其他國營事業是否擴大向美國採購，台糖則表示，台糖用以製作沙拉油的原料大豆都是向美國進口農產品，是否要加大採購，仍須視業務量而定。

工總也提醒，台灣已不能單憑「民主價值夥伴」角色與美國互動，更須展示自身經濟和戰略價值，針對「台灣的安全與產業發展對美國政經利益的重要性」來強化論述，才能增加與美國談判的籌碼。

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