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掛牌僅5個月股價腰斬！興櫃公司6高層集體辭職 網一看嚇傻了

2025/02/08 09:00

諾亞克（7724）股價才短短5個月，就從65元跌至30元。示意圖。（彭博資料照）諾亞克（7724）股價才短短5個月，就從65元跌至30元。示意圖。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕諾亞克（7724）主要從事生產與販售醫療耗材供應鏈， 並於2024年8月15日登錄興櫃，怎料股價才短短5個月，就從65元腰斬至30元，且6日一口氣公告6位高階主管請辭，消息傳出引起市場熱議。

根據公開資訊觀測站公告訊息，僅6日單單1日，諾亞克就公告6位高階主管請辭，包括軟體創新處副總經理、集團總管理處副總經理、海外事業處總監暨代理發言、發言人、會計主管，以及內部稽核主管，且都「遺缺待補」。

值得注意的是，諾亞克去年8月15日才登上興櫃，登錄首日一度上演蜜月行情、單日均價衝上36.19元，漲幅高達101.06％。

怎料股價在去年8月21日衝上65.2元高點後一路回檔，先是在8月15日盤中一度下探至21.5元，昨（7）日收盤又創史上最低收盤價，股價短短5個多月腰斬。

相關消息在PTT與Threads引發熱議，有Threads網友表示，諾亞克的股價和這波操作讓他看傻了，PTT網友也紛紛詢問「這家有內幕嗎？」，表示「看來出大事了」、「最重要的都逃了....」、「一次跑這麼多人 怪怪的」。

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