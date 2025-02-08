溢價17％!世豐:以每股51元公開收購凱撒衛浴20％股權

世豐螺絲7日晚召開重訊記者會宣布，每股新台幣51元公開收購凱撒衛已發行股份總數20%，圖為世豐螺絲代理發言人陳姿吟。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕螺絲大廠世豐（2065）昨日宣布，董事會決議以約新台幣7.4億元公開收購凱撒衛浴（1817）20%股權，收購期間為2月10日至3月5日，收購價格為每股51元；若7日收盤價43.5元相比，溢價幅度達到17%。

世豐指出，凱撒是一家綜合性衛浴設備生產及銷售公司，主要銷售地區為台灣、越南市場的成屋修繕、公共工程及新屋建案，與世豐所屬產業領域相同，近幾年來凱撒公司營運績效良好，獲利能力及現金股利均屬穩定。

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世豐強調，公開收購是基於財務性投資考量，以認列合理的投資收益並可增加公司的長期投資獲利，且可提升資產及股東權益報酬率。

世豐將依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」及相關法令規定，擬以公開收購方式取得凱撒公司普通股股份。本公司若公開收購完成後，期待雙方能有進一步交流合作，進行資源整合及策略合作等機會，提升雙方股東權益及綜效。

世豐也提到，若應賣股數達預定最高收購數量1.452萬張，收購總金額達到7億4052萬元，最終有效應賣數量未達預定最高收購數量，但已達最低收購數量、約凱撒公司已發行股份總數5%時，公開收購的數量條件即為成就。

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