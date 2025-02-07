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超微股票暴跌啟示錄 美媒：AI領域沒有銀牌

2025/02/07 22:00

在本週的最新業績公佈中，超微執行長蘇姿丰未對其主要AI加速器產品做出年度預測。（歐新社）在本週的最新業績公佈中，超微執行長蘇姿丰未對其主要AI加速器產品做出年度預測。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在用於訓練人工智慧（AI）軟體的晶片製造領域，超微半導體（AMD）被視為輝達的最大的競爭對手，但超微股票陷入了2023年11月以來的最低水平，自當年年底以來下跌約25%。彭博報導，超微股價暴跌，顯示人工智慧領域中「沒有銀牌」（ no silver medal ）。相較於超微股價一年多來重挫25%，費城證券交易所半導體指數在此期間上漲20%以上，而輝達則飆升了160%。

在本週的最新業績公佈中，超微執行長蘇姿丰未對其主要AI加速器產品做出年度預測。

Robert W Baird & Co.董事總經理Ted Mortonson在談到蘇姿丰時表示：「如果你想尋找未來六個月的催化劑，她沒有給你。對於那些希望在2025年上半年獲得更強勁業績的大量持股者來說，這是一個死錢（dead-money）的預測」。

超微此前曾詳細說明過生成性AI的帶來營收，但此後卻未能詳細說明，顯示輝達遙遙領先於其他所有公司，並擁有巨大的優勢，這也意味著超微晶片在採用方面可能會存在一些問題。

這一失望凸顯人們對超微競爭力的擔憂，因為中國人工智慧新創公司DeepSeek最近以更低的成本和更少的晶片，宣稱實現強大的性能而震驚市場，但超微卻在計算應該向人工智慧基礎設施投入多少資金。

花旗集團在超微獲利報告發布後下調該公司的評級，理由是超微缺乏人工智慧收入指引，且「鑑於人工智慧成長放緩和利潤率稀釋，預期存在下行風險，且市盈率也較低」。

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