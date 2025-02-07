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今年減碳估無法達標 再生能源成第三期溫室氣體管制關鍵

2025/02/07 20:34

環境部7日召開「第三期溫室氣體（2026年到2030年）階段管制目標」草案公聽會，收集各界意見。（記者吳柏軒攝）環境部7日召開「第三期溫室氣體（2026年到2030年）階段管制目標」草案公聽會，收集各界意見。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了淨零減碳，環境部推動溫室氣體減量，並研擬政府六大部門減碳目標，今（7日）舉行「第三期溫室氣體（2026年到2030年）階段管制目標」草案公聽會，收集各界意見，待行政院核定後，各部門再提具體行動方案，因今年減碳無法達標，氣候署長蔡玲儀預估，使用天然氣過渡與增加再生能源將是重要關鍵。

第三期溫室氣體管制目標草案中，鎖定能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6大部門，盤點規劃到2030年的減碳目標，並設定國家總目標要比2005年的排放量再減少28％正負2％。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀指出，過去第二階段目標設定減10％，但因再生能源發展時程晚了1年，估算到2025年，台灣減碳約7到8％，恐無法達標，將檢討，其中製造部門的燃料燃燒是關鍵，但相關數據約2026年才會出爐。

推出第三期目標，蔡玲儀說，雖第二期恐沒達標，但2030年的第三期目標仍依照規劃，朝向28％正負2％努力，今公聽會主要收集各界意見，綜整給各部會，包含交通部、經濟部、農業部、內政部等，再加大減碳力道，三期目標後續送行政院核定，出爐後半年內各部會將再提出各自細部行動方案，2026年上路。

蔡玲儀指出，台灣碳排約90％是燃料燃燒，目前很重要是要把高碳排的燃煤逐年降低，但過程中也要顧及用電需求，因此天然氣的過渡使用，以及增加再生能源比例，將是第三期管制目標的重要關鍵。

下午公聽會中，環團、民眾紛紛提出質疑、分析與建言，如質疑能源與製造部門承擔的減碳責任太少，或是要求補助家戶廣泛應用微型太陽能等再生能源，石化業應提出淨零轉型與具體減碳目標，甚至提出生質酒精混入汽油燃料來降低小客車碳排等。

今現場更有一名陽明高中男學生當眾說，2050年是自己人生高峰，但現在校園注重教育卻不重環保，冬天體育課結束還開冷氣，學校周邊共享腳踏車數量不足，讓自己無法騎車減碳等，呼籲大人們應讓學生有更多參與氣候政策制定的機會。

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