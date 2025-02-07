超乎預期！1月出口387.1億美元 年增4.4％

財政部今公布1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，月減11.2%、年增4.4%，連續15個月成長。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，月減11.2%、年增4.4%，連續15個月成長；1月進口287.4億美元，月減 23.4%、年減17.2%；出、進口相抵，1月出超99.7億美元，年增75.9億美元。財政部統計處長蔡美娜表示，1月出口超乎預期，除AI及高效能運算商機穩健外，也有貿易戰預期引發的提前拉貨效應。

財政部表示，雖然步入產業淡季，且適逢農曆春節連假、工作天數減少，但在 AI、高效能運算等商機持續熱絡，以及客戶端提前拉貨下，1月出口仍年增4.4%，優於預期的年減1％至4％。蔡美娜指出，因春節落點不同，2月工作天數增4天，預估2月出口365億至377億美元、年增16%至20%。

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主要貨品中，受春節月份落點不同之影響，1月主要貨品出口多較上年同月滑落，以礦產品年減37.5%最劇，基本金屬及其製品、塑化產品減幅介於12.3%~18.7%間，機械因半導體設備出貨增加，抵銷部分減幅，年減5.7%。資通與視聽產品、電子零組件續受 AI 等新興科技應用需求挹注，出口各年增 32.6%、3.1%，兩者併計增 15.2%。

5大市場中，1月對歐洲、中國與香港出口齊降，各年減18.3%、11.7%，對美國微增0.7%，對日本轉為年增7.2%，對東協因電子及資通產品外銷暢旺，成長 21.5%，出口值為歷年單月第3高；另銷往墨西哥遽增4.8倍，主因供應鏈移轉效應，推升資通產品出口。

展望今年，財政部表示。國際間貿易限制措施及關稅政策、地緣政治衝突等，仍為總體前景帶來相當不確定性，惟全球景氣延續溫和成長態勢，以及人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求維持強勁，加上國內半導體廠商兼具先進製程及高階產能等優勢，皆有助維繫我國出口動能，第1季可望續呈穩定成長。

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