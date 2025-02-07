晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

指定「店兔」陪玩刮刮樂 新北少年刮中100萬

2025/02/07 15:56

台彩表示，新北1位少年指定坐在彩券行的兔子旁邊玩刮刮樂，結果刮中100萬元。 （台彩提供）台彩表示，新北1位少年指定坐在彩券行的兔子旁邊玩刮刮樂，結果刮中100萬元。 （台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北1位少年的父母過年都會帶他來店裡買刮刮樂，今年看到新聞報導彩券行刮出100萬元，尤其店裡還有一隻可愛的兔子，所以少年一進來就指定要坐在兔兔旁邊玩刮刮樂，他邊刮邊說「希望兔兔能帶點財運給我」，少年刮開後眼睛瞬間瞪大、手開始顫抖，他跑到櫃檯請店家幫忙確認刮刮樂：「我……我真的中獎了嗎？！ 」店家一看驚呼：「真的！你中了100萬！」

據新北市板橋區實踐路伍拾億彩券行代理人李小姐描述，當時整間投注站瞬間炸開，其他客人紛紛湊上來圍觀，店裡充滿歡呼聲與祝賀聲，少年仔還神情恍惚的呆站在原地，過了好幾秒才回過神來，激動跟興奮的說：「太好了！終於可以還清學貸，還能加碼給爸媽包個大紅包。」

另，據屏東縣恆春鎮中正路「金旺彩券行」代理人尤小姐描述，1位外配熟女上班期間突然覺得身體不適跟公司請假看醫生，沒想到醫院掛號都額滿，只好回家休息順路到藥局買藥，藥局門口找不到停車位就將車子臨停在旁邊彩券行門口，離開時感到不好意思影響人家做生意，進店打個招呼順手買了一張2000元刮刮樂，沒想到幸運刮出100萬元，中獎人開心又興奮地說：「早上女兒才在煩惱工作需要一台貨車，想不到竟因自己借用彩券行門口停車刮中100萬，買車基金沒問題了！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財