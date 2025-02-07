指定「店兔」陪玩刮刮樂 新北少年刮中100萬

台彩表示，新北1位少年指定坐在彩券行的兔子旁邊玩刮刮樂，結果刮中100萬元。 （台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北1位少年的父母過年都會帶他來店裡買刮刮樂，今年看到新聞報導彩券行刮出100萬元，尤其店裡還有一隻可愛的兔子，所以少年一進來就指定要坐在兔兔旁邊玩刮刮樂，他邊刮邊說「希望兔兔能帶點財運給我」，少年刮開後眼睛瞬間瞪大、手開始顫抖，他跑到櫃檯請店家幫忙確認刮刮樂：「我……我真的中獎了嗎？！ 」店家一看驚呼：「真的！你中了100萬！」

據新北市板橋區實踐路伍拾億彩券行代理人李小姐描述，當時整間投注站瞬間炸開，其他客人紛紛湊上來圍觀，店裡充滿歡呼聲與祝賀聲，少年仔還神情恍惚的呆站在原地，過了好幾秒才回過神來，激動跟興奮的說：「太好了！終於可以還清學貸，還能加碼給爸媽包個大紅包。」

請繼續往下閱讀...

另，據屏東縣恆春鎮中正路「金旺彩券行」代理人尤小姐描述，1位外配熟女上班期間突然覺得身體不適跟公司請假看醫生，沒想到醫院掛號都額滿，只好回家休息順路到藥局買藥，藥局門口找不到停車位就將車子臨停在旁邊彩券行門口，離開時感到不好意思影響人家做生意，進店打個招呼順手買了一張2000元刮刮樂，沒想到幸運刮出100萬元，中獎人開心又興奮地說：「早上女兒才在煩惱工作需要一台貨車，想不到竟因自己借用彩券行門口停車刮中100萬，買車基金沒問題了！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法